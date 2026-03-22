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Les deux premiers mois de 2026 : le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam en hausse de 18,1 %

Pendant les deux premiers mois de 2026, le Vietnam a enregistré près de 4,7 millions d’arrivées internationales, soit une hausse de 18,1 % en glissement annuel.
    

 

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