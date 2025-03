Les deux épouses des PMs du Vietnam et de Singapour visitent le Musée d'ethnographie du Vietnam

Le Thi Bich Tran, épouse du Premier ministre Pham Minh Chinh et Loo Tze Lui, épouse du Premier ministre singapourien Lawrence Wong, ont visité le 26 mars le Musée d'ethnographie du Vietnam à Hanoï.



Il s’agit d’une activité dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre singapourien et de son épouse.



Au musée, les deux épouses ont découvert de diverses valeurs culturelles dans la zone d'exposition des cultures ethniques vietnamiennes, le jardin d'architecture populaire et la zone d'exposition de l'Asie du Sud-Est.



Elles ont écouté une brève présentation sur 54 ethnies vivant au Vietnam via leurs costumes, leurs instruments de musique, leurs outils agricoles, des photos et des vidéos vivantes sur leur vie, leurs métiers artisanaux et leurs rituels.



Photo : VNA

Au jardin d'architecture du musée, les deux dames ont admiré des œuvres architecturales populaires de nombreuses régions ; pris des photos souvenirs à la maison Rong - maison commune souvent utilisée comme lieu de rassemblement, d'échange et de discussion pour les villageois du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre).



Ensuite, elles ont regardé les artisans réaliser des peintures Dong Ho, l'un des quatre écoles de peinture populaire uniques du Vietnam. Le Thi Bich Tran a offert à Loo Tze Lui le tableau « Éleveur de buffles jouant de la flûte » – l'une des célèbres peintures folkloriques de Dong Ho.



Les deux dames étaient également initiées au métier traditionnel de fabrication de chapeaux coniques du village de Chuong (Hanoï). Le Thi Bich Tran a présenté à Loo Tze Lui des chapeaux coniques peints de fleurs de lotus - fleur symbolique du Vietnam, ou des chapeaux coniques peints de brocarts colorés d'ethnies.



A cette occasion, les artisans de l'ethnie Muong ont offert des costumes traditionnels en brocart à deux épouses et leur ont présenté leurs caractéristiques uniques.



Enfin, les deux épouses ont assisté à des représentations d'art traditionnel dans l'enceinte du musée.-VNA/VI