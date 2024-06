Les députés soulignent l’éducation et la formation dans les zones des minorités

Dans le cadre de la 7e session de la 15e Assemblée nationale, les députés ont discuté, le 17 juin au matin, de l'ajustement des plans d'investissement du Programme cible national sur le développement socio-économique des zones peuplées d’ethnies minoritaires et des zones montagneuses au cours de la période 2021-2030.



De nombreux députés ont exprimé leur intérêt pour les questions liées à l'éducation et à la formation dans ces zones.



Selon la députée Nguyên Thi Lan Anh (province de Lao Cai, au Nord), l'éducation et la formation des élèves, des étudiants et des travailleurs dans les zones peuplées d’ethnies minoritaires sont toujours une préoccupation du Parti et de l'État.



De nombreuses politiques ont été élaborées et mises en œuvre, dont le Programme cible national sur le développement socio-économique des zones peuplées d’ethnies minoritaires et des zones montagneuses au cours de la période 2021-2030, a-t-elle indiqué.



Le Programme cible national a eu des effets positifs sur les populations concernées, en particulier dans les provinces montagneuses frontalières, mais sa mise en œuvre se heurte encore à certains problèmes, notamment le manque d'établissements et d’équipements de formation, les budgets locaux et les ressources financières limités.



La députée Nguyen Thi Lan Anh a ainsi espéré que le gouvernement résoudrait des problèmes liés aux établissements de formation pour favoriser la mise en œuvre des objectifs et des tâches du Programme.



Le député Truong Xuân Cu (Hanoï), lui, a rappelé que la conclusion 65-KL/TW du 30 octobre 2019 du Bureau politique sur les affaires ethniques dans la nouvelle situation affirmait la nécessité d'améliorer la qualité et d'élargir le réseau d'internats et de semi-internats pour les minorités ethniques.



Il a affirmé que ces dernières années, de nombreuses politiques prioritaires pour le système éducatif en zone montagneuse avaient été lancées.



Pour l’intégration internationale, à son avis, il faut s’attacher aux talents originaires des minorités ethniques.



Il a également proposé d'avoir une politique consistant à envoyer des personnes issues de minorités ethniques ayant des résultats d’études excellents dans des pays voisins pour suivre des cursus, afin de former des ressources humaines au service de l'intégration internationale dans les provinces frontalières. -VNA/VI