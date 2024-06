Les députés posent au gouvernement des questions sur l’audit, la culture, les sport et le tourisme

Dans le cadre de sa 7e session, le 5 juin, l’Assemblée nationale (15e législature) posent à des membres du gouvernement des questions liées à l'audit, à la culture, aux sports et au tourisme.

Dans la matinée, les députés ont continué d'interroger le ministre de l'Industrie et du Commerce sur les problèmes relevant de la gestion de son ministère.

Ils ont ensuite interrogé l'auditeur général de l'Audit d'État du Vietnam sur la responsabilité et les mesures à prendre pour traiter les violations dans les entreprises et les projets audités, la mise en œuvre des conclusions et propositions de l'Audit d'État, la prévention et le contrôle de la corruption et d’autres pratiques malsaines dans les activités d’audit public, ainsi que des solutions au chevauchement des activités d’inspection et d’audit.

Le ministre du Plan et de l'Investissement, le ministre des Finances et le ministre de la Sécurité publique, ainsi que l’inspecteur général du gouvernement, ont clarifié les questions pertinentes.

Dans l'après-midi, les députés se concentreront sur le domaine de la culture, des sports et du tourisme, notamment les politiques de sélection, de formation et d’assistance de sportifs et d’artistes, l'aide à l'emploi pour ceux-ci après la retraite, la mise en œuvre des tâches et des solutions pour stimuler et relancer le tourisme en 2024 et les années suivantes, le développement du tourisme nocturne et des politiques spéciales visant à attirer des investissements dans les activités culturelles, sportives et touristiques dans les zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme prendra la parole.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et les ministres du Plan et de l'Investissement, des Finances, des Transports, de l'Éducation et de la Formation, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et de l'Intérieur, ainsi que le président du Comité gouvernemental pour les affaires ethniques, donneront des explications sur des questions connexes.-VNA/VI