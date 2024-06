Les députés discutent du Programme cible national du développement de la culture

Poursuivant les séances de travail de la 7e session de la 15e Assemblée nationale, dans la matinée du 19 juin, les députés écoutent la proposition et le rapport de vérification des projets de loi sur la prévention, la lutte contre les incendies et le sauvetage, sur la défense aérienne populaire.

Les députés discutent ensuite de l’option d'investissement du Programme cible national du développement de la culture pour la période 2025-2035.

Le programme se concentre sur des activités dans les domaines de la culture et de l'art, notamment le patrimoine culturel, la culture de base, les arts performants, les beaux-arts, la photographie, les expositions... Le programme sera mis en œuvre pendant 11 ans (de 2025 à 2035), répartis en trois phases : 2025 ; 2026 - 2030 et 2031 - 2035.

Le programme comporte les objectifs généraux : créer un changement fort et global dans le développement culturel ; améliorer la vie spirituelle du peuple ; préserver et promouvoir la valeur des patrimoines culturels de la nation ; édifier une équipe d’artistes professionnels et de haute qualité ; appliquer les réalisations scientifiques et technologiques et la transformation numérique dans le domaine de la culture ; renforcer la position du pays sur la scène internationale en promouvant le « soft power » de la culture vietnamienne.

Dans l'après-midi, les députés vont écouter la proposition et le rapport de vérification du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi foncière No 31/2024/QH15, de la Loi sur le logement No 27/2023/QH15, de la Loi sur les activités immobilières No 29/2023/QH15 et de la Loi sur les établissements de crédit No 32/2024/QH15.

Ensuite, les députés vont discuter en groupe du projet de loi sur la prévention, la lutte contre les incendies et le sauvetage ; du projet de loi la défense aérienne populaire. -VNA/VI