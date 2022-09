Les défis numériques de la relance touristique

Après la pandémie, la concurrence entre compagnies de tourisme ne se fait plus seulement sur les prix et la qualité des services, mais aussi sur les fonctionnalités technologiques, le paiement en ligne...

Photo : VNA

Après le COVID-19, la transformation numérique est devenue un "bras droit" efficace du secteur du tourisme, non seulement en soutenant l'optimisation du fonctionnement du système de gestion, mais aussi en aidant les compagnies à la fois à réduire les coûts et à augmenter l'efficacité et la qualité des services.

Afin de répondre aux besoins de relance et de développement dans la nouvelle période, tous les professionnelles du secteur font la course à la technologie. Les unités de gestion ainsi que les compagnies touristiques qui ont survécu à la pandémie accélèrent la transformation numérique pour s'adapter plus rapidement et plus efficacement.

Cependant, l'efficacité des activités de transformation numérique est encore faible, et n’est pas encore à la hauteur du potentiel. Parce que 80% des parts de marché des voyages en ligne appartient à des agences de voyage en ligne étrangères (OTA) telles que Agoda.com, Booking.com, Traveloka.com, Expedia.com... Des OTA vietnamiennes telles que Vinabooking.vn, Chudu24. com, Ivivu.com, VNTrip, Mytour.vn, Gotadi... n'ont que 20% des parts de marché domestique avec des transactions modestes.

Photo : VNA

Afin de pouvoir se développer, Ngo Minh Duc, fondateur de la plate-forme Gotadi (spécialisée dans la fourniture d'une variété de services de voyage en ligne, de la réservation de billets d'avion, de circuits aux forfaits combinés au service des entreprises et des touristes vietnamiens) a souligné que les agences de voyage doivent maîtriser les technologies de l'information.

Suite à cette tendance, Travelogy Vietnam a connu un parcours de transformation remarquable. Avant la transformation numérique, le personnel de vente de voyages de cette unité devait ouvrir un dossier pour chaque client. Si le client modifiait le programme, le personnel consacrait environ 30 minutes pour effectuer les changements.

Avec l'application de la numérisation, l'ensemble du modèle standard est appliqué uniformément sur le système de gestion pour les employés, les gestionnaires et ce qui doit être changé ne prend que 2 minutes au lieu de 30. Si auparavant 100 réservations nécessitaient 10 employés pendant la journée, maintenant avec le système de traitement numérique optimal, un employé peut gérer 50 réservations en une journée et peut travailler n'importe où tant qu'il est connecté à Internet.

Plus récemment, la plateforme de commerce de services de voyage en ligne Crystabaya Pte Ltd a introduit la blockchain dans le tourisme, permettant aux clients de surveiller directement l'état des chambres et d'autres services.

Grâce à cela, les propriétaires d'hôtels et de centres de villégiature peuvent réduire leurs coûts d'exploitation car la base de données est entièrement et en toute sécurité stockée sur la blockchain.

En plus des entreprises, les ministères, les secteurs et les agences de gestion locales augmentent rapidement l'application de la technologie dans la mise en œuvre des procédures d'immigration, la promotion, la réservation de visites, de chambres, de voitures, la vente de billets... via Internet. Cette forte transformation de l'ensemble du secteur touristique marque le fort rebond post-COVID. - VNA/VI