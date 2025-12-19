Les crypto-actifs émergent comme un élément central de l’économie numérique.

L’Association nationale de cybersécurité (ANC), en collaboration avec la Télévision du Vietnam (VTV) et la Commission d’État des valeurs mobilières du Vietnam (SSC), et avec la participation d’OKX Global et de Tether, a organisé jeudi 18 décembre à Hanoi un séminaire spécialisé sur le fonctionnement et la supervision du marché des crypto-actifs.

Lors de cet événement, Vu Duy Hiên, secrétaire général adjoint et chef de bureau de l’Association nationale de cybersécurité, a déclaré que les crypto-actifs n’étaient plus seulement un nouvel instrument financier, mais étaient devenus un élément clé de l’infrastructure économique numérique mondiale.

La technologie blockchain, grâce à sa vérification transparente, ses transactions quasi instantanées et la réduction des coûts d’intermédiation, ouvre la voie à de nombreuses applications dans les domaines de la finance, de la logistique, de la gestion d’actifs et des services publics.

Dans ce contexte, la décision du Vietnam de lancer un projet pilote de marché des crypto-actifs est à la fois nécessaire et en phase avec les tendances mondiales en matière d’innovation financière, a-t-il affirmé.

« Si le Vietnam tarde à adopter les nouveaux modèles de gouvernance et d’exploitation, il risque d’être à la traîne. Un mécanisme pilote permet à l’État de maîtriser les risques tout en accumulant des données concrètes afin d’affiner progressivement sa politique», a-t-il poursuivi.

« Plus important encore, s’il est géré selon des normes rigoureuses, le marché des actifs numériques pourrait contribuer à élargir le potentiel de croissance, attirer les investissements technologiques, promouvoir l’innovation et favoriser de nouveaux services à valeur ajoutée pour l’économie», a-t-il plaidé.

Cependant, Vu Duy Hiên a souligné que le marché des crypto-actifs ne peut se développer durablement que s’il repose sur une cybersécurité robuste et des mécanismes de supervision transparents.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution n°05/2025/NQ-CP du gouvernement en date du 9 septembre 2025 relative à la mise en œuvre pilote du marché des crypto-actifs au Vietnam, le responsable a identifié trois priorités essentielles.

Premièrement, garantir la cybersécurité et la sécurité tout au long de la chaîne opérationnelle, des plateformes de négociation aux systèmes de conservation et de gestion des clés, en passant par la gouvernance des risques et la protection des données des utilisateurs.

Deuxièmement, mettre en place des mécanismes de supervision transparents et réactifs, capables de suivre les flux de capitaux, d’évaluer la santé du système, d’identifier les risques de liquidation et de détecter rapidement les activités anormales.

Troisièmement, il est essentiel de renforcer la coopération nationale et internationale afin de tirer des enseignements des expériences réglementaires, de partager les modèles opérationnels efficaces et de les adapter au contexte vietnamien.

Vu Trân Ai Tâm, directrice du développement commercial chez OKX Global, a déclaré que les acteurs du marché des crypto-actifs doivent évaluer ce marché sous l’angle de la sécurité, de la transparence et de la responsabilité, en respectant des normes plus élevées en matière de sécurité des systèmes, de transparence du marché, de protection des utilisateurs et de conformité réglementaire.

Vu Trân Ai Tâm, directrice du développement commercial chez OKX Global. Photo : ANC

« Différents pays peuvent adopter différents modèles réglementaires, mais la sécurité, la transparence et la responsabilité demeurent les piliers d’un marché sain », a-t-elle affirmé.

Opportunités et défis

Ce séminaire s’est tenu alors que le marché mondial des crypto-actifs poursuit son expansion rapide, tout en présentant des risques importants. L’expérience internationale montre que plusieurs grandes plateformes d’échange d’actifs numériques ont été la cible de cyberattaques, exploitées via des vulnérabilités techniques ou affectées par des défaillances opérationnelles, entraînant des pertes d’actifs considérables et une érosion de la confiance des investisseurs.

Ces enseignements soulignent l’urgence pour les pays développant des cadres juridiques pour les crypto-actifs, dont le Vietnam, de faire de la gestion des risques une priorité.

Au Vietnam, la publication par le gouvernement, le 9 septembre 2025, de la résolution n°05/2025/NQ-CP autorisant un projet pilote de cinq ans pour le marché des actifs numériques, est largement perçue comme une étape cruciale. Pour la première fois, l’offre, l’émission et la négociation d’actifs numériques sont encadrées par un cadre juridique officiel, assorti d’exigences strictes en matière de cybersécurité, de sécurité de l’information, de protection des données personnelles, de lutte contre le blanchiment d’argent et de supervision technique.

Cette mesure ouvre un espace de test contrôlé tout en conférant une grande responsabilité aux organismes de gestion et aux acteurs du marché.

Ce séminaire s’inscrit dans un ensemble plus vaste d’activités professionnelles menées par l’Association nationale de cybersécurité, visant à analyser les risques de cybersécurité, identifier les modèles technologiques émergents, clarifier les exigences en matière de protection des utilisateurs et renforcer la gouvernance et la supervision de l’infrastructure de données des actifs numériques.

Par ces initiatives, l’Association souhaite sensibiliser le public à la sécurité des actifs numériques, composante essentielle de l’infrastructure nationale de confiance numérique, tout en accompagnant les entreprises dans l’adoption et l’application des technologies de manière sûre, transparente et conforme à la législation. – VNA/VI