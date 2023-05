Les crevettes vietnamiens détiennent la plus grande part de marché en République de Corée

La crevette représente un produit de la mer d'exportation clé du pays, représentant 40% à 45% du chiffre d'affaires total à l'export de l'ensemble de l'aquaculture.

La crevette vietnamienne est actuellement exportée vers 100 pays dans le monde, les cinq plus grands marchés étant l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine et la République de Corée.



Constituant 14% des exportations totales de crevettes vietnamiennes, juste derrière les États-Unis, l'UE et le Japon, la République de Corée est l'un des marchés d'exportation importants pour les crevettes vietnamiens.



Au cours de la période de 2018 à 2022, les exportations vietnamiennes de crevettes vers le marché sud-coréen ont augmenté assez régulièrement, passant de 386 millions de dollars en 2018 à 468 millions en 2022, en hausse de 21 %.



Plus particulièrement, les crevettes à pattes blanches exportées vers ce marché très lucratif n'ont cessé de croître depuis 2019.



En 2022, la République de Corée était un marché affichant une demande de consommation de crevettes stable, avec l'avantage supplémentaire d'une distance de transport proche et d'une inflation moins élevée que dans les pays occidentaux.



Les exportations vietnamiennes de crevettes vers la République de Corée ont atteint 468 millions de dollars l'an dernier, en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente.



Selon l'association VASEP, les exportations de crevettes vietnamiennes vers la République de Corée au cours des premiers mois de cette année ont suivi une tendance générale à la baisse en raison du ralentissement économique mondial, de la hausse de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat.



Au cours des deux premiers mois de l'année, les exportations de crevettes vietnamiennes vers le marché sud-coréen ont atteint un peu plus de 46 millions de dollars, soit une baisse de 25 % en rythme annuel.



Actuellement, les crevettes vietnamiennes sont toujours confrontées à une concurrence féroce avec celles d'Inde et d'Équateur.

Selon des informations détaillées provenant d'entreprises locales, les exportations sont «empêtrées» dans la réglementation des quotas, même si l'accord de libre-échange Vietnam-République de Corée (VKFTA) est en vigueur depuis 2015.



Par conséquent, la VASEP a demandé au gouvernement vietnamien et aux organismes compétents de proposer à la partie sud-coréenne d'envisager l'abolition du quota imposé aux importations de crevettes en provenance du Vietnam, ou alternativement de concevoir des solutions liées à l'ajustement du taux d'imposition à 0 % pour les crevettes vietnamiennes dans l’accord VKFTA, le même que le Pérou.



Afin de consolider et d'améliorer la part de marché des crevettes vietnamiennes, le Bureau commercial du Vietnam en République de Corée a également recommandé aux ministères et localités de mettre en œuvre des activités de promotion commerciale sur le marché sud-coréen. Cela comprend la participation à un certain nombre de foires aux produits aquatiques prestigieuses, ainsi que l'organisation d'un large éventail d'activités promotionnelles, de marketing et de dégustations.- CPV/VNA/VI