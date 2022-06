Les conseillers commerciaux appelés à promouvoir les exportations vietnamiennes en Europe

Les conseillers commerciaux vietnamiens et les chefs des offices du commerce du Vietnam en Europe se sont réunis les 14 et 15 juin à Genève, en Suisse, pour discuter des moyens de renforcer le commerce et les exportations du Vietnam vers l’étranger.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a hautement apprécié les réalisations acquises ces derniers temps par les offices du commerce du Vietnam en Europe, un marché majeur du Vietnam qui est devenu la priorité absolue du Vietnam pour élargir sa coopération dans tous les domaines, en particulier la politique, la diplomatie, le commerce et l’économie.

Il faudrait proposer des politiques et mécanismes appropriés pour tirer le meilleur parti des opportunités offertes par l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (EAEU) et de l'Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA) pour aider les entreprises vietnamiennes à rejoindre les chaînes de valeur mondiales et régionales et développer de nouvelles chaînes de valeur, a-t-il insisté.

Le ministre a décrit cinq tâches principales pour les offices du commerce dans les temps à venir : conseiller le ministère de l'Industrie et du Commerce sur les tendances et la demande des marchés étrangers ; intensifier la coopération d'entreprises vietnamiennes et européennes dans l'industrie; trouver de nouvelles sources étrangères d'approvisionnement en intrants pour faciliter la production nationale; et attirer des investissements étrangers dans la fabrication d'intrants, de matériaux et d'équipements pour le développement des énergies renouvelables.

L’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, a déclaré que le commerce mondial était sous pression en raison des incertitudes de la situation géopolitique.

Cela présente à la fois des opportunités et des défis pour le Vietnam, a-t-elle noté, ajoutant qu'il est important pour les missions vietnamiennes à l'étranger d'accélérer l'échange d'informations et leur coordination, afin de contribuer à l'élaboration de politique commerciale du Vietnam.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays européens en 2021 ont dépassé 72,5 milliards de dollars, en hausse de 15,2 % par rapport à 2020. Le Vietnam a affiché un excédent commercial avec l'UE de 28,88 milliards de dollars. Les exportations vietnamiennes vers l’UE se sont élevées à 50,7 milliards de dollars (+14,7%), tandis que les importations en provenance de ce bloc ont augmenté de 16,4% pour atteindre 21,8 milliards de dollars.