Les condoléances affluent après le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

Les messages de condoléances et de compassion émanant des dirigeants étrangers continuent à parvenir au Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), au président de la République Tô Lâm, au Premier ministre Pham Minh Chinh et au peuple vietnamien ainsi qu’à la famille du secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyên Phu Trong, à la suite de son décès.



Dans son message, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a partagé que la vision du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur la protection du droit d’autonomie stratégique et la promotion de la gouvernance au Vietnam lui a laissé une profonde impression. Les grandes attentes du secrétaire général concernant les relations Vietnam-Malaisie continueront d’être marquées. Son héritage continuera d’inspirer les générations futures au Vietnam et dans toute l’Asie du Sud-Est.



Le président du Conseil d’administration de l’État du Myanmar Min Aung Hlaing a déclaré que le Vietnam avait perdu un dirigeant exceptionnel et que le peuple vietnamien se souviendra du secrétaire général avec respect et admiration. Son leadership et son dévouement envers le pays ont laissé une empreinte indélébile dans la grande histoire du Vietnam.



Le président du Timor-Leste José Ramos-Horta a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong est une figure exeptionnel de l’histoire contemporaine du Vietnam, avec de nombreuses contributions importantes à la cause du développement et de la promotion des valeurs sociales du pays. Sous la direction clairvoyante du secrétaire général, les relations bilatérales entre le Vietnam et le Timor-Leste ont connu des développements notables, notamment dans le domaine des investissements, a-t-il estimé, ajoutant que le Timor-Leste a également reçu le soutien enthousiaste du Vietnam dans son processus d’adhésion à l’ASEAN.



Le président des Émirats arabes unis Sheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, le vice-président et Premier ministre Sheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum et le vice-président et vice-Premier ministre Sheikh Mansour ben Zayed Al Nahyan ont adressé leurs condoléances au président vietnamien Tô Lâm.



Le secrétaire général du Parti communiste égyptien Salah Adly a envoyé un télégramme de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam. Le secrétaire général du Parti socialiste égyptien Ahmed Bahaa El-Din Shaaban a également fait de même auprès du Comité central du PCV et du peuple vietnamien.



Le Secrétariat de l’Alliance de gauche européenne et le Comité central du Parti communiste de Turquie ont adressé leurs condoléances au Comité central du PCV.



Le vice-président de la Commission de la jeunesse du Comité central du Parti du peuple cambodgien Chrun Theravat, le président de la Confédération des jeunes leaders indiens, la Jeunesse communiste suisse, la Jeunesse communiste du Venezuela, la Fédération de la Jeunesse népalaise ont adressé des condoléances au Comité central de l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh.



Le président de la Confédération mondiale des syndicats, le Conseil des syndicats de l’ASEAN, la Confédération autrichienne des syndicats et la Fédération des syndicats du Biélorussie ont envoyé un télégramme/une lettre de condoléances à la Confédération générale du travail du Vietnam.



La présidente de l’Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, la Russian Peace Foundation et le Centre russe pour le droit pour la paix, la Fédération internationale démocratique des femmes (WIDF), la Fédération des femmes cubaines, le Secrétariat permanent de la Confédération des organisations de femmes de l’ASEAN ont envoyé un télégramme/une lettre de condoléances à l’Union des femmes du Vietnam.



La Confédération des anciens combattants d’Asie du Sud-Est et l’Association des anciens combattants de Singapour ont envoyé un message/une lettre de condoléances à l’Association des anciens combattants du Vietnam.



Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Laos Saleumxay Kommasith, le secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines Enrique Manolo, la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong ont envoyé leurs condoléances au ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son.



Pour exprimer leur admiration, leur respect et leurs condoléances infinies au secrétaire général Nguyên Phu Trong, la communauté vietnamienne à l’étranger et les associations vietnamiennes au Laos, au Cambodge, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande, en Allemagne, à Macao (Chine)... ont envoyé des lettres et télégrammes de condoléances et ont exprimé leurs profonds sentiments et leur gratitude pour la carrière, les mérites et les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la cause de la construction, du développement et de la défense de la Patrie. –VNA/VI