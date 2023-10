Les communautés vietnamiennes en France et en Allemagne célèbrent la Fête de la mi-automne 2023

À l'occasion de la Fête de la mi-automne 2023, diverses activités destinées aux enfants des communautés vietnamiennes en France et en Allemagne ont été lancées.

Des enfants à la fête de la nuit de pleine lune organisée par l'ambassade du Vietnam en France. Photo: VNA En France, l’Union générale des Vietnamiens de France (UGVF), en collaboration avec le Centre culturel du Vietnam dans ce pays, a organisé le 1er octobre à Paris un programme célébrant la Fête de la mi-automne 2023. Les participants ont pu contempler un spectacle de danse du lion et participer à une procession de lanternes, à la peinture de masques et d’autres jeux folkloriques vietnamiens. Toutes ces activités ont créé une atmosphère joyeuse, excitante et colorée.

Auparavant, le 29 septembre, l'ambassade du Vietnam en France a également organisé une fête de la nuit de pleine lune pour les enfants de ses fonctionnaires et employés et du personnel des missions de représentation du Vietnam dans ce pays.

En Allemagne, des associations et organisations vietnamiennes se sont coordonnées pour organiser le ler octobre à Berlin un programme de la Fête de la mi-automne, attirant des milliers d'enfants, leurs parents et leurs proches.

Cette activité a contribué à préserver et à promouvoir de belles traditions culturelles du peuple vietnamien. Elle a aussi permis de présenter la culture vietnamienne à la population locale.