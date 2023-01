Les communautés vietnamiennes en Allemagne et au Danemark célèbrent le Têt

Le consulat général du Vietnam à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, a organisé le 15 janvier un programme festif pour accueillir le Nouvel An lunaire. Plus de 1.000 participants ont été impressionnés par la performance artistique et des plats traditionnels du pays natal.



Le consul général Le Quang Long a déclaré que le partenariat stratégique Vietnam - Allemagne a fait des progrès remarquables dans tous les domaines de l'économie, de la politique, de la défense-sécurité, du travail et de l'éducation, en soulignant que le fondement de ces relations est la communauté de plus de 200.000 Vietnamiens qui s'intègrent à la société allemande.

Le programme "Printemps de la Patrie" s’est déroulé le 15 janvier au Danemark. Photo: VNA

Le programme "Xuan Que huong" (Printemps de la Patrie) s’est déroulé le 15 janvier au Danemark, avec la participation de plus de 200 Vietnamiens, des représentants de l'Association d'amitié Danemark-Vietnam et des amis danois, pour célébrer le Tet, la plus grande fête traditionnelle vietnamienne.



S'adressant à l'événement, l'ambassadeur Luong Thanh Nghi a hautement apprécié les contributions de la communauté vietnamienne du pays d'Europe du Nord aux relations bilatérales, exprimant sa joie que les Vietnamiens au Danemark soient restés unis, se soient soutenus les uns les autres et se soient bien intégrés dans la société d'accueil.



Le diplomate a adressé ses vœux du Nouvel An lunaire à tous les Vietnamiens d'outre-mer, en espérant que la communauté vietnamienne au Danemark continuera à préserver l'identité culturelle et à contribuer au développement national. -VNA/VI