Les citoyens vietnamiens au Moyen-Orient toujours en sécurité

Le 14 avril, selon les informations des ambassades du Vietnam en Israël et en Iran, l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran ces derniers jours s'est compliquée et continue de s'intensifier.

Auparavant, le ministère vietnamien des Affaires étrangères du Vietnam avait demandé aux ambassades du Vietnam au Moyen-Orient de se coordonner étroitement avec les autorités locales et les corps diplomatiques dans cette région, de renforcer les mesures de protection des ressortissants vietnamiens et de contacter régulièrement la communauté vietnamienne de la région, en vue de mettre à jour continuellement les informations. Jusqu'à présent, les citoyens vietnamiens sont toujours en sécurité.

Conformément aux directives du ministère des Affaires étrangères, les ambassades du Vietnam en Israël et en Iran ont conseillé les citoyens sur les mesures à prendre pour assurer leur sécurité. Elles continueront à surveiller de près la situation, à rester en contact régulier avec la communauté vietnamienne, à élaborer des plans de protection adaptés à l'évolution du conflit et à protéger la sécurité des citoyens vietnamiens.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères recommande aux citoyens vietnamiens de ne pas se rendre même temporairement dans les zones de conflit. Les citoyens vietnamiens présents dans cette région doivent surveiller de près la situation ; prendre de manière proactive les mesures de sécurité nécessaires ; scrupuleusement les instructions des autorités locales, d’éviter les rassemblements et de limiter les déplacements, respecter strictement les réglementations des autorités locales.

Ils sont appelés à ne pas se rassembler en grands groupes et à contacter immédiatement les ambassades du Vietnam en Israël et en Iran lorsqu’ils rencontrent des difficultés ou ont besoin d'aide.

Les citoyens vietnamiens qui ont besoin d’aide peuvent contacter par téléphone :

Ambassade du Vietnam en Israël : 972-50-818-6116 et 972-52-727-4248, 972-50-994-0889

Ambassade du Vietnam en Iran : 98 21 22411670 et 98 9306 459 865

Hotline de Protection des Citoyens du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères : 84 981 84 84 84. -VNA/VI