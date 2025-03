Les chefs des gouvernements vietnamien et kirghize s’entretiennent à Hanoi

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue kirghize Adylbek Kasymaliev. Photo : VNA

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’est entretenu jeudi 6 mars à Hanoi avec son homologue kirghize Adylbek Kasymaliev après avoir organisé une cérémonie officielle d’accueil pour le dirigeant kirghize en visite officielle au Vietnam.

Lors des entretiens, au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, il a chaleureusement accueilli le Premier ministre Kasymaliev et la délégation du gouvernement de la République kirghize pour leur première visite officielle au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que cette visite constituait une étape historique importante, ouvrant une nouvelle phase de coopération pour l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Kirghizistan, en vue de faire évoluer les relations vers un partenariat global.

Le Premier ministre Adylbek Kasymaliev s’est dit ravi de se rendre au Vietnam pour la première fois, exprimant son impression des réalisations socio-économiques que le Vietnam a obtenues ces derniers temps sous la direction avisée du Parti communiste du Vietnam, la gestion efficace du gouvernement vietnamien et du Premier ministre Pham Minh Chinh lui-même.

Il a hautement apprécié le rôle croissant du Vietnam dans la région de l’Asie du Sud-Est et a affirmé que le Kirghizistan considérait le Vietnam comme une priorité dans sa politique étrangère et souhaitait développer la coopération bilatérale avec le Vietnam dans les domaines où les deux parties ont des atouts et un potentiel.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachent toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Kirghizistan, qui a été cultivée par les dirigeants et les peuples des deux pays au cours de plusieurs générations.

Le Vietnam n’oubliera jamais le soutien et l’aide précieux que le peuple de l’Union soviétique, y compris le peuple kirghize, a apporté au Vietnam dans le passé dans la lutte pour l’indépendance nationale et dans le processus actuel de défense nationale, de construction socio-économique et de développement, a-t-il souligné.

Les deux dirigeants se sont informés mutuellement de la situation dans chaque pays et ont discuté des orientations pour promouvoir les relations bilatérales, tout en convenant de nombreuses mesures spécifiques pour créer un nouvel élan et approfondir la coopération dans de nombreux domaines.



Ils ont affirmé l’importance de maintenir les rencontres à tous les niveaux, en particulier aux niveaux élevés, par tous les canaux, ainsi qu’entre les ministères, les secteurs et les localités, y compris les contacts bilatéraux lors des forums et conférences internationaux, en particulier aux Nations Unies, en s’orientant vers l’établissement de canaux d’échange directs pour promouvoir efficacement les accords de haut niveau conclus entre les deux parties.

Les deux dirigeants ont également convenu de continuer à promouvoir la tradition de coordination étroite et de soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, en particulier à l’ONU.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la volonté du Vietnam de servir de passerelle pour le Kirghizistan afin de renforcer la coopération avec l’ASEAN. Il a espéré que le Kirghizistan promouvrait son rôle et relierait le Vietnam à la région de l’Asie centrale, tout en exhortant le Kirghizistan à soutenir la position du Vietnam et de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale.

Les deux Premiers ministres ont reconnu les améliorations de la coopération économique et commerciale, le commerce bilatéral augmentant progressivement, mais il n’est pas durable et n’a pas encore atteint le potentiel de chaque partie.

Ils ont souligné que les deux pays doivent exploiter davantage les avantages apportés par l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique.

Afin d’améliorer l’efficacité de la coopération, les deux parties ont convenu de soutenir la mise en place de mécanismes de coordination entre les agences en charge de l’économie, du commerce et de l’investissement, ainsi que la possibilité de créer un comité intergouvernemental. Elles ont exhorté les entreprises des deux pays à établir leurs partenariats, à participer aux activités de promotion et aux foires spécialisées organisées dans chaque pays.



Les deux dirigeants ont également convenu de charger les ministères et les secteurs des deux pays de promouvoir les négociations et la signature d’accords sur la prévention de la double imposition, la promotion et la protection des investissements et la coopération économique, ainsi que l’échange de listes de produits dont chaque pays a un potentiel d’exportation et une force, tels que le bois et les produits du bois, les produits électroniques, les vêtements et les textiles, les produits aquatiques, les fruits de mer, les fruits, les noix de cajou et le thé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré à son homologue kirghize de charger les ministères et les agences concernés d’explorer le potentiel de coopération dans la production et l’exportation de produits halal vers le Kirghizistan en particulier et vers le marché d’Asie centrale en général.



Les deux dirigeants ont convenu d’élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que l’agriculture, la défense et la sécurité, l’éducation et la formation, la culture et le tourisme, les échanges entre localités, ainsi que la connectivité des transports, en particulier l’aviation et les chemins de fer, afin de créer de nouvelles opportunités de collaboration. Cela facilitera la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays et favorisera les relations bilatérales de manière globale.

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé sa gratitude aux principaux dirigeants et au gouvernement du Kirghizistan pour leur attention accordée à la communauté vietnamienne dans le pays de résidence, et a appelé à un plus grand soutien de la part de la partie kirghize à la communauté.

Après les entretiens, les deux dirigeants ont signé une déclaration commune sur les résultats de la visite officielle du Premier ministre kirghize au Vietnam et ont assisté à la signature et à l’échange de documents de coopération bilatérale, couvrant l’éducation, les affaires juridiques et l’aviation civile.

Le Premier ministre Adylbek Kasymaliev a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à effectuer une visite officielle au Kirghizistan pour discuter de mesures spécifiques visant à renforcer la coopération bilatérale dans un avenir proche. Le dirigeant vietnamien a accepté l’invitation avec plaisir. - VNA/VI