Les chefs de la Police communale modèles à l’honneur

Le ministère de la Sécurité publique a organisé le 5 juin à Hanoï un spectacle pour honorer les chefs de la Police communale typiques, en présence du président de l’État Nguyen Xuan Phuc.

S'exprimant à cette occasion, le chef de l’Etat a affirmé que cet événement était une activité significative, montrant l'attention et la reconnaissance du Parti et de l'État envers les forces de sécurité publique populaire, en général et les forces de Police, en particulier.

Ces dernières années, la Police communale a activement mis en œuvre des plans et proposé des solutions spécifiques pour assurer la sécurité et l'ordre dans les communes et les chefs-lieux.

Au nom des chefs du Parti et de l'Etat, Nguyen Xuan Phuc a salué les résultats et les réalisations obtenus ces dernières années par la Police communale dans l’ensemble du pays et a chaleureusement félicité 63 chefs de Police communale exemplaires qui ont été honorés à cette occasion.

Le président s’est déclaré convaincu que la Police communale continuerait leurs efforts pour améliorer la qualité de leur travail, contribuer à la protection de l'ordre et de la sécurité sociale et servir efficacement la tâche de développement socio-économique des localités.

A cette occasion, les délégués ont apprécié de nombreuses œuvres d'art typiques honorant les réalisations typiques exceptionnelles, les exploits, les belles actions et les actes significatifs de la Police communale.