Les chants populaires Quan ho de Bac Ninh sous les feux de la rampe à Bac Ninh

Le nouveau Théâtre Dân ca Quan ho (Théâtre des chants populaires Quan hi de Bac Ninh), dans l’ancien village de Diêm, est un rendez-vous culturel attrayant et unique. Il a pour objectif de contribuer à la préservation et à la diffusion du Quan họ (chant alterné traditionnel de la région du Kinh Bac), reconnu patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Une vision du Théâtre des chants populaires Quan ho de Bac Ninh. Photo: VNA



Une architecture moderne impressionnante

Depuis 2022, tous ceux qui viennent à la ville de Bac Ninh (Nord), souhaitent visiter le Théâtre Dân ca Quan họ Bac Ninh. Cet ouvrage a été inauguré fin 2019, mais à cause de l’épidémie de Covid-19, il n’est ouvert aux visiteurs que depuis plus d’un an.

Le Théâtre Dân ca Quan họ Bac Ninh couvre une superficie de plus de 19 000 m² dans la région de Viêm Xa (quartier de Hoa Long, ville de Bac Ninh). Cette localité était auparavant le village de Viêm Xa, dans la commune de Hoa Long (district de Yên Phong, province de Bac Ninh). Le nom du village de Diêm vient des générations précédentes. Aujourd’hui, les gens sont encore habitués à utiliser ce nom. En 2007, Hoa Long a été fusionnée avec la ville de Bac Ninh, et est devenue un quartier de celle-ci, mais, de monuments sont encore préservées et sont devenus des vestiges culturels et historiques précieux.

Fin avril 2023, le projet de Théâtre Dân ca Quan ho Bac Ninh s’est vu décerner par l’Association des architectes vietnamiens le prix d’argent dans la catégorie Architecture publique, lors du 15e Prix national d’architecture.

Le bâtiment a été construit en combinant modernité et tradition. Le toit mesure plus de 60 mètres de long et s’inspire du toit courbé traditionnel de la maison commune dans le nord du pays. Au-dessous du toit, des cubes stylisés comme un chapeau conique à trois niveaux créent la propre nuance du théâtre dans la région de Kinh Bac. Un grand lac appelé «le lac semi-circulaire» se trouve à côté du bâtiment et sert aux représentations du Quan ho à bord de bateau à l’occasion des festivités et du Têt.

Des artistes du Théâtre des chants populaires Quan ho de Bac Ninh. Photo: VNA



Devant la porte principale se trouvent une grande cour et un jardin fleuri reliant l’aire de jeux au sentier pédestre. À l’extérieur, de nombreux arbres sont plantés dont des banians et des bambous qui offrent un espace empreint des couleurs de la campagne du Nord.

Le théâtre est situé au centre du village de Diêm, un ancien village le long de la rivière Câu qui est également le noyau des chants populaires Quan họ, un patrimoine culturel immatériel de l’Humanité reconnu par l’UNESCO. À l’heure actuelle, une maison de culte des ancêtres du Quan họ y a été construite pour commémorer les générations précédentes qui ont créé des chansons d’amour lyriques. Dans ce village, il y a encore le temple Giêng, la pagode Hung Phuc et surtout la maison communale Diêm datant de la dynastie Lê. Avec le Théâtre des chants populaires Quan ho, ces vestiges créent un complexe culturel et architectural magnifique et significatif qui attire de nombreux visiteurs. Ils viennent ici pour en apprendre davantage sur la culture et l’histoire. La construction du théâtre au sein de l’ancien village a donné une forte impulsion au développement du tourisme culturel et spirituel de la localité et a créé en même temps un produit touristique particulièrement attractif pour les touristes.



Se renouveler pour développer, préserver et diffuser le patrimoine

Selon le projet «Promotion des valeurs patrimoniales associées au tourisme dans la province de Bac Ninh pour la période 2021 - 2025, orientation vers 2030», le Théâtre Dân ca Quan họ Bac Ninh est censé devenir une destination touristique qui organisera périodiquement des spectacles artistiques; des échanges culturels de Quan Họ et d’autres formes d’art folkloriques du pays et de l’étranger et des expositions de l’espace culturel du Quan ho. Il ouvrira régulièrement ses portes pour accueillir les visiteurs.



Depuis le 27 mai 2023, le théâtre organise régulièrement des représentations tous les samedis soirs. Chaque mois, au premier jour du calendrier lunaire, à 16 heures, a lieu une représentation du chant Quan họ au bord du lac semi-circulaire, à côté du théâtre. Pendant les jours fériés ou le Têt, des représentations du Quan họ à plus grande échelle seront données en combinaison avec des rues piétonnes et des jeux folkloriques.

Dans le Théâtre des chants populaires Quan ho de Bac Ninh. Photo: VNA



Je me sens très heureuse et fière, car dans le village, il y a maintenant un grand et beau théâtre qui attire de nombreux visiteurs, créant une nouvelle physionomie et des opportunités de développement pour cette terre. Les locaux ont compris les valeurs culturelles qui sont conservées dans leur village natal, et commencent à développer les services touristiques et à inspirer les jeunes à mieux comprendre leur héritage culturel, a fait savoir Nguyên Thi Tin, ancienne combattante de la région de Viêm Xa, quartier de Hoa Long.

Les chants populaires Quan họ de Bac Ninh contribuent à améliorer la vie culturelle et spirituelle de la population, tout en formant de bonnes qualités et en créant ainsi les «habitants Quan ho». Les nouvelles institutions culturelles que Bac Ninh élabore et met à exécution ont créé des opportunités pour que le patrimoine Quan họ remplisse son rôle et sa mission.

Selon le Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Bac Ninh, à partir d’avril 2023, le programme de représentation de chants populaires Quan họ de Bac Ninh à bord des bateaux et les activités régulières de diffusion, de sensibilisation et de promotion du tourisme se tiendront dans le village de Diêm. C’est l’une des activités culturelles significatives, contribuant à sensibiliser, à présenter et à valoriser la beauté unique de Bac Ninh, à susciter la fierté des traditions culturelles et à accroître le sens de la responsabilité de préserver et de promouvoir la valeur du patrimoine culturel immatériel mondial.

Cristallisant la culture et l’âme des habitants de Bac Ninh - région de Kinh Bac, les chants populaires Quan ho sont comme une source qui coule à jamais, à travers les siècles. Grâce au travail et aux investissements de tous les secteurs à tous les niveaux dans la conservation et la préservation des chants populaires Quan họ ainsi que le respect et l’admiration de la communauté, aujourd’hui, ce patrimoine culturel immatériel de l’Humanité est non seulement un bien inestimable des habitants de Bac Ninh, mais aussi un trésor spirituel, une fierté commune de toute la nation, contribuant à cultiver l’âme des Vietnamiens et à renforcer leur amour de la vie et de la Patrie.

Dans le Théâtre des chants populaires Quan ho de Bac Ninh. Photo: VNA



À travers les activités culturelles du Quan họ, les étrangers vivant et travaillant à Bac Ninh, comprennent et connaissent mieux la quintessence culturelle du Vietnam.

À travers le programme de découverte de la beauté de Bac Ninh - Kinh Bac, la province souhaite continuer à bénéficier de l’attention et du soutien du Ministère vietnamien des Affaires étrangères, des missions diplomatiques, des organisations internationales et des associations d’affaires étrangères au Vietnam dans la connexion, la diffusion et la promotion de l’image, des valeurs culturelles traditionnelles et de l’environnement d’investissement attractif de la province de Bac Ninh dans le monde, a déclaré le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Anh Tuân.

Exprimant ses sentiments lors de sa visite à Bac Ninh, Saadi Salama, ambassadeur de Palestine au Vietnam et chef de la Délégation diplomatique, a félicité la province de Bac Ninh pour ses réalisations dans les domains socioéconomiques, notamment sa contribution au trésor du patrimoine culturel de l’Humanité dans lequel les chansons populaires Quan ho de Bac Ninh sont le représentant exemplaire.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Hà Kim Ngoc, président du Comité national de l’UNESCO Vietnam, a hautement apprécié les efforts et la détermination de Bac Ninh dans la préservation du patrimoine culturel, notamment les chants populaires Quan ho.

En tant que pays de civilization millénaire, le Vietnam comprend clairement l’importance de la culture, la considère comme la source de la force nationale et souhaite promouvoir ses valeurs culturelles pour le développement durable du pays et enrichir les trésors culturels de l’humanité. Le ministère des Affaires étrangères accompagne toujours les localités, notamment la province de Bac Ninh, pour continuer de préserver et de présenter la quintessence culturelle unique aux amis internationaux, a-t-il déclaré.

Depuis que l’UNESCO a reconnu, il y a 14 ans, les chants populaires Quan ho en tant que patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, ce produit culturel est devenu un pont important pour promouvoir le développement socioéconomique du pays et de la province de Bac Ninh. Cette localité a connu des développements et des changements positifs. De nombreuses entreprises étrangères sont venues investir à Bac Ninh comme : la République de Corée, le Japon, la Chine ou Taïwan (Chine). Le développement de l’économie industrielle a créé des emplois pour des dizaines de milliers de travailleurs dans la province et la région, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie ainsi que la vie culturelle et spirituelle de la population. – NDEL/VNA/VI