Les chaînes de vente au détail lancent des promotions pour se préparer au pic de ventes de fin d'année

Au Nouvel An lunaire Giap Thin (Dragon) 2024, anticipant la demande des consommateurs en biens, les chaînes de vente au détail lancent d'ores et déjà des promotions.



Selon les experts, d'ici la fin de l'année, les ventes au détail de biens et de services de consommation augmentent à nouveau à mesure que l'économie nationale se redresse progressivement, le décaissement des capitaux d'investissement publics continue d'augmenter, de nombreux programmes de promotion sont lancés.



De grandes unités telles que Saigon Co.op, Aeon, Lotte Mart, Winmart, MM Mega Market... mènent continuellement de grandes promotions dans tous les secteurs. Concrètement, au Big C Thang Long, les séries d'événements promotionnels "Hanoi Midnight Sale" et "Online on the Streets" en 2023 ont officiellement débuté.



S’inscrivant dans la série d'activités du programme du Mois de promotion de Hanoï 2023, les 11 et 12 novembre, l'événement "Golden Day aux prix choquants" a été déployé simultanément dans 50 "points d’or" dans centres commerciaux et grands magasins de Hanoï tels que Mediamart, BRGmart, Big C, MM Mega Market, Nguyen Kim, Vultex, Saigon Co.opmart, Doji, Lan Chi, Hien Luong, Winmart , Duc Thinh…



Le Département de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville se coordonne avec MM Mega Market Vietnam pour mettre en œuvre le programme "Battre l'inflation, acheter de manière stable, économiser intelligemment" avec plus de 1000 articles à prix stable. La liste va des gâteaux frais, aliments transformés, boissons, articles ménagers aux céréales, produits de première nécessité...



La chaîne de supermarchés GO!, Big C (appartenant au Central Retail Group), en septembre, a signé un accord avec des partenaires pour une augmentation de 20% des marchandises par rapport au Têt traditionnel de l'année 2023.

Photo d'illustration : VNA



Dans la chaîne nationale de supermarchés Co.op Mart, qui se prépare elle aussi activement au Têt traditionnel, la quantité de marchandises a augmenté d'environ 30 % en un an et de 50 % par rapport aux jours normaux.



A Da Nang, du 23 au 28 janvier 2024, au Centre des foires et expos de Da Nang (No 9, rue Cach Mang Thang Tam), 250 stands d'entreprises de la ville et de l'extérieur devraient participer à la Foire du Printemps de Da Nang 2024.



Mme Le Viet Nga, la directrice adjointe du Département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, a fait savoir que son ministère continuerait de se coordonner avec les unités locales pour suivre de près l'évolution du marché, afin de garantir un approvisionnement suffisant en biens essentiels, en particulier pendant le Nouvel An lunaire du Dragon.



D'autre part, le ministère demandera aux services locaux de l'Industrie et du Commerce d'élaborer des plans de stockage de marchandises et de mettre en œuvre un programme de stabilisation des prix pour répondre aux besoins de la population au cours des derniers mois de l'année et pendant le Têt traditionnel.



En outre, le ministère mettra en œuvre un programme de promotion de la consommation intérieure afin de profiter efficacement du pic d'achats de fin d'année et ainsi promouvoir la croissance du marché intérieur. - VNA/VI