Les cérémonies funéraires du leader du Parti Nguyên Phu Trong an Algérie et Egypte

Le secrétaire général du Parti communiste sud-africain (SACP), Solly Mapaila, vient au siège de l’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud, pour rendre hommage et écrire dans le registre de condoléances à la mémoire du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

L’ambassade du Vietnam en Algérie met en berne le drapeau national, ouvert un registre de condoléances et organise une cérémonie funéraire du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, les 24 et 25 juillet.

Dans la matinée du 24 juillet, dans une atmosphère solennelle et émouvante, tout le personnel de l'ambassade et des agences représentatives vietnamiennes en Algérie ont observé une minute de silence pour rendre hommage au secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Dans le registre de condoléances, l'ambassadeur Trân Quôc Khanh a exprimé ses infinies condoléances suite au décès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, soulignant que sa vie est un exemple exemplaire d'un communiste inébranlable, d'un excellent penseur et d'un leader au service du peuple de tout cœur.

Le président du Sénat algérien, Salah Goudjil, est venu à l’ambassade du Vietnam à Alger pour présenter ses respects et exprimer ses profondes condoléances pour la grande perte du Parti, de l'État, du gouvernement et du peuple du Vietnam.

Dans le registre de condoléances, le président du Sénat, Salah Goudjil, a souligné que le décès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a fait perdre au Vietnam un soldat inébranlable et sage, un dirigeant exceptionnel dont l'histoire a prouvé sa grande contribution au développement du pays dans tous les domaines.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a laissé une empreinte importante dans le processus d’édification d'un Vietnam moderne et prospère. « En ce moment de douleur pour le peuple fraternel vietnamien, au nom du président Abdelmadjid Tebboune, du gouvernement et du peuple algériens, je voudrais exprimer mes profondes condoléances, mes meilleurs vœux et mes sincères sentiments au Parti, à l'État et au peuple vietnamien. Je voudrais réaffirmer que l'Algérie est toujours solidaire du Vietnam et croit que le peuple vietnamien surmontera cette période difficile.

Le même jour, le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN) algérien, Abdelkrim Benmbarek, et le membre du Comité central chargé des relations extérieures du parti FLN, Mourad Lamoudi, se sont également rendus à l'ambassade du Vietnam pour présenter leurs respects du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Par ailleurs, le 24 juillet également, au nom du président Abdelmadjid Tebboune, Laid Rebiga, ministre algérien des Moudjahidine (anciens combattants) et des Ayants, est également venu au Vietnam pour présenter ses respects au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Les ambassadeurs de nombreux pays en Algérie tels que la Chine, le Japon, la République de Corée, la France, les Pays-Bas, le Nigéria, le Mali, l'Irak, l'Indonésie, la Malaisie... sont aussi venus rendre hommage et écrire dans le registre de condoléances à la mémoire du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Egalement le 24 juillet, l’ambassade du Vietnam en Engypte a mis en berne le drapeau national, ouvert un registre de condoléances et organisé la cérémonie funéraire du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Dans le registre de condoléances, l'ambassadeur Nguyên Huy Dung a exprimé sa profonde gratitude au secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong pour ses grandes contributions à la cause du Parti, du pays et au bonheur du peuple. Sous la direction du Parti communiste du Vietnam, dirigé par Nguyên Phu Trong, le Vietnam a acquis de nombreuses grandes réalisations dans le processus d'intégration et de développement.

De nombreux corps diplomatiques et des organisations internationales en Égypte ainsi que des représentants du Palais présidentiel égyptien et de la Ligue arabe (LA) sont venus rendre hommage et écrire dans le registre de condoléances à la mémoire du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Toutes les délégations ont exprimé leurs regrets suite à son décès, et ont en même temps apprécié ses contributions au processus de développement du Vietnam ainsi qu'au renforcement des relations entre le Vietnam et d'autres pays.

Dans l’après-midi du 24 juillet, le secrétaire général du Parti communiste sud-africain (SACP), Solly Mapaila, est également venu au siège de l’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud, pour rendre hommage et écrire dans le registre de condoléances à la mémoire du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Il a exprimé ses profondes condoléances et sa solidarité avec le Parti, l'État et le peuple du Vietnam et la famille du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong pour cette grande perte.

Dans le livre de condoléances, il a souligné que le SACP se souviendrait toujours des contributions du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong à la cause de l'édification du socialisme au Vietnam.

Le SACP est également fier de reconnaître les contributions du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong à la lutte internationale de la classe ouvrière pour le socialisme et le leadership héroïque du peuple vietnamien dans l'édification d'une société résiliente et durable. -VNA/VI