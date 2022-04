Les Casques bleus vietnamiens rendent hommage au Président Hô Chi Minh

Les cadres et soldats de l’Unité du génie militaire n°1 du Vietnam et de l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°4 sont allés jeudi 21 avril rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée, avant leur départ à l’étranger.

Lors de la cérémonie, le général de brigade Hoàng Kim Phung, directeur du Département des opérations de maintien de la paix, a lancé des mouvements d’émulation pour les cadres et militaires de ces deux unités.

Le responsable a appelés les cadres et soldats de l’Unité du génie militaire n°1 du Vietnam et de l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°4 à redoubler d’efforts, à s’unir et à surmonter toutes les difficultés pour mener à bien les tâches assignées, assurer la sécurité absolue.

Il a souligné que mener à bien les tâches assignées revêtait une grande importance politique, contribuant directement à la consolidation et au renforcement de la position et du prestige du Vietnam et de l’Armée populaire du Vietnam sur la scène internationale.

L’équipe du génie n°1 du Vietnam participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU à Abyei compte 184 personnes. C’est la première fois que le Vietnam a envoyé une équipe du genre aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.



L’Hôpital de campagne de niveau 2 n°4 menant sa tâche à la Mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS) compte 71 personnes.