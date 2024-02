Les Casques bleus vietnamiens célèbrent l’anniversaire du Parti et le Têt du Dragon 2024

Lors du concours de confection du « banh chung » (gâteau de riz gluant). Photo : L’équipe du génie vietnamienne à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA)

L’équipe du génie vietnamienne à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA) a organisé plusieurs activités pour fêter le 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février) et le Nouvel An lunaire 2024.

Parmi ces activités ont figuré un concours de confection du « banh chung » (gâteau de riz gluant) - un plat indispensable durant le Têt au Vietnam, des matchs de volley-ball avec des habitants locaux, la remise de cadeaux à des habitants locaux et la présentation de plats traditionnels vietnamiens.

Les Casques bleus vietnamiens comptent continuer à organiser dans les prochains jours diverses activités culturelles, outre des jeux folkloriques et un concours de cuisine. Ils ont également élaboré des plans pour assurer la sécurité dans un contexte où la situation locale connaît des évolutions complexes et imprévisibles. A savoir qu’à partir de 2024, le Nouvel An lunaire est un congé flottant aux Nations Unies. Son Assemblée générale a adopté, le 22 décembre 2023, une résolution en ce sens.-VNA/VI