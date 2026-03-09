Les belles marches de l’ao dài sur la scène internationale de la mode

Des mannequins présentent l'ao dài de la styliste Lan Huong lors de la Semaine de la mode de l’ao dài 2026. Photo : VNA

Des représentants de la communauté vietnamienne du Royaume-Uni, des partenaires internationaux, des journalistes et des passionnés de culture se sont réunis dimanche 8 mars à Londres pour découvrir le projet «Semaine de la mode de l’ao dài», qui vise à mettre en lumière le costume traditionnel vietnamien sur la scène internationale de la mode.



Avec le soutien de l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, des associations vietnamiennes à travers l’Europe, ainsi que des milieux d’affaires et artistiques, cette initiative ambitionne d’introduire l’ao dài sur la scène internationale de la mode. Après Londres, le projet devrait se rendre à Paris et à Milan, deux capitales mondiales de la mode, afin de promouvoir davantage l’identité culturelle vietnamienne.



« Nous ne nous contentons pas de présenter l’ao dài au monde. Nous invitons le monde à découvrir l’histoire culturelle du Vietnam », a déclaré Hoàng Thi Hai Hàa, la fondatrice du projet.



En marge de l’événement, des correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Londres ont rencontré Lillia Langley et Lauren Elms, deux mannequins qui présentent la tunique traditionnelle vietnamienne depuis 2019.



Lillia Langley a confié que porter l’ao dài lui procure un sentiment de pudeur et d’élégance. C’est un costume traditionnel qui s’intègre parfaitement à la modernité, a-t-elle déclaré, exprimant sa fierté de contribuer à faire connaître la culture vietnamienne au monde entier.



Lauren Elms a, elle, encouragé le public à aborder ce costume avec ouverture d’esprit et curiosité envers la culture vietnamienne. « Chaque tenue raconte une histoire. Le Vietnam a tant à découvrir. Je présente cette tenue traditionnelle depuis de nombreuses années, mais je continue d’apprendre sur la culture vietnamienne », a-t-elle ajouté.



Parmi les 200 mannequins inscrits au casting du projet «Semaine de la mode de l’ao dài», 65% étaient étrangères, témoignant de l’attrait croissant de la tunique traditionnelle vietnamienne auprès de la communauté internationale de la mode.



Savita Kaye, PDG de House of iKons, a souligné que la beauté du Vietnam est un facteur clé de l’attrait international pour l’ao dài et les traditions culturelles du pays. Elle a mis en avant la finesse des détails des motifs de l’ao dài et la grande variété de styles, autant d’éléments qui suscitent un intérêt croissant auprès du public occidental.



Elle s’est également dit confiante quant au succès de la «Semaine de la mode de l’ao dài» sur les marchés occidentaux, insistant sur le fait que le moment est venu pour la créativité et le talent vietnamiens de briller sur la scène internationale de la mode.



S’appuyant sur le patrimoine culturel vietnamien, ce projet vise à créer des liens entre les cultures du monde entier et à intégrer des éléments culturels internationaux dans une célébration plus large du patrimoine vietnamien.



La conférence de presse du 8 mars a non seulement présenté le projet «Semaine de la mode de l’ao dài», mais a également marqué le début d’une longue aventure où patrimoine et créativité se conjuguent harmonieusement. Créateurs, artisans, artistes et communautés sont appelés à collaborer pour faire rayonner la culture vietnamienne à l’international.



Selon les organisateurs, la «Semaine de la mode de l’ao dài » se déroulera dans le cadre de la Fashion Week de Londres à la mi-septembre 2026.



Londres, reconnue depuis longtemps comme l’une des capitales financières et culturelles du monde, devient désormais une scène où l’ao dài vietnamien pourra raconter sa propre histoire : une histoire de beauté, de créativité et de fierté nationale. – VNA/VI