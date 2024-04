Les banques enregistrent des indicateurs d’activité positifs au premier trimestre 2024

De nombreuses banques ont publié des indicateurs d'activité positifs, notamment la croissance du crédit, au premier trimestre de cette année.

Des clients effectuent des transactions dans un bureau ACB. (Photo : baochinhphu.vn)

Le bénéfice avant impôts de SeABank au premier trimestre 2024 a atteint plus de 1,5 billion de dongs, soit une augmentation de près de 41% par rapport à la même période en 2023. Le résultat opérationnel total de la banque a également bondi de 19,54% à 2,7 billions de dongs et ses revenus totaux ont augmenté de 4,6% à près de 6,44 billions de dongs. Dans le même temps, les revenus nets hors intérêts (NOII) de SeABank ont également enregistré une croissance impressionnante de près de 51% par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 705 milliards de dongs.



Au 31 mars de cette année, les actifs totaux de SeABank s'élevaient à plus de 271,6 billions de dongs, soit une augmentation de 2,06% par rapport au 31 décembre 2023.



Le président d'ACB, Tran Hung Huy, a déclaré qu'à la fin du premier trimestre, la croissance du crédit à ACB avait atteint 3,7%, soit le double du taux de croissance de l'ensemble du secteur bancaire et également meilleur qu'à la même période de l'année dernière. Les capitaux levés par la banque ont également augmenté de 2,1%, dont les dépôts à terme ont augmenté de 6,4%.



Le bénéfice d’ACB a été estimé à 4 900 milliards de dôngs, ce qui est proche des prévisions de la banque.



Dang Khac Vy, président de VIB, a déclaré que la croissance du crédit de la banque était d'environ 1% au premier trimestre de cette année. Le bénéfice de VIB a atteint plus de 2,6 billions de dongs, soit l'équivalent de la même période de l'année dernière.



Nguyen Dinh Tung, directeur général d'OCB, a déclaré qu'à la fin du premier trimestre 2024, la croissance du crédit d'OCB avait atteint environ 4,6% et la mobilisation de capitaux avait augmenté d'environ 5%. Le bénéfice avant impôts de la banque au premier trimestre 2024 était d’environ 1,2 billion de dongs.



Dans un récent rapport, MB Securities Company (MBS) prévoit que les bénéfices du secteur bancaire augmenteront de 20 % au premier trimestre 2024.



Selon les experts, la prospérité du secteur bancaire au cours de cette période est due à de nombreux facteurs de soutien, notamment des politiques favorables à la croissance du crédit.



Le crédit du secteur bancaire au 25 mars 2024 a augmenté de 0,26% par rapport à fin 2023 pour atteindre environ 13,6 quadrillions de dongs, a rapporté la Banque d'État du Vietnam (SBV). Sur le seul mois de mars, le crédit a augmenté de 0,98 %.



Pour stimuler la croissance du crédit, la SBV a demandé depuis début février aux établissements de crédit de mettre en œuvre résolument des solutions efficaces de croissance du crédit. En conséquence, les établissements de crédit doivent revoir leurs procédures de prêt pour simplifier leurs procédures, dans le but d'accroître la capacité des citoyens à accéder aux capitaux.



En outre, ils doivent se concentrer sur le renforcement de la transformation numérique du processus de crédit afin d’accroître l’accès au capital et de populariser plus largement les activités de crédit bancaire.



En outre, la SBV a déclaré qu'il était nécessaire d'améliorer l'efficacité opérationnelle des fonds tels que le fonds d'assurance-crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME) et le fonds de développement pour les PME, afin d'améliorer la capacité des PME à accéder au crédit. - VNA/VI