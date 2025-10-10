Les avocats contribuent activement à la protection de la justice et à l'édification de l'État de droit socialiste

Le président de la République Luong Cuong a participé le 9 octobre à l'Opéra de Hanoï, à la cérémonie célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle des avocats vietnamiens (10 octobre 1945 - 2025), organisée par la Fédération du barreau du Vietnam (VBF).

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a envoyé un panier de fleurs de félicitations pour cette occasion.

Dans son discours, le président Luong Cuong a salué les contributions majeures des avocats vietnamiens au fil de 80 ans. Selon lui, les avocats ont apporté et apportent une contribution importante à la protection de la justice, à la protection de la légalité socialiste, à la protection des droits de l'homme, des droits et des intérêts des entreprises, des citoyens et des organisations, à la promotion du développement socio-économique, à l'intégration internationale et à l'édification d'un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Dans le contexte d'une intégration internationale profonde et globale, notamment suite à l'adhésion du Vietnam à de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération, le dirigeant a souligné que les avocats doivent non seulement être capables de fournir des conseils juridiques et de plaider au niveau national, mais aussi maîtriser les langues étrangères, être aptes à négocier avec des partenaires et clients internationaux et connaître les systèmes juridiques étrangers et les mécanismes internationaux de règlement des litiges. Cela, a-t-il déclaré, leur permet de protéger au mieux les droits et les intérêts des citoyens, des organisations et des entreprises vietnamiens, ainsi que les intérêts nationaux en cas de litiges internationaux.

Il a également insisté sur l'importance de l'adaptation aux nouvelles technologies numériques et à l'intelligence artificielle, en utilisant des plateformes numériques pour traiter les litiges liés au commerce électronique, à la propriété intellectuelle, aux données personnelles et à la cybersécurité, contribuant ainsi à une justice plus efficace et transparente.

Par ailleurs, le président Luong Cuong a insisté sur le fait que chacun d'entre eux doit constamment s'efforcer de se perfectionner, de cultiver l'éthique, l'intégrité professionnelle et la moralité, ainsi que d'approfondir ses connaissances, ses compétences linguistiques, son expérience pratique et son expertise professionnelle, tout en étant prêt à s'acquitter des missions politiques et juridiques confiées par le Parti et l'État.

Il a ajouté qu'ils doivent respecter les principes d'indépendance, d'honnêteté et de respect de la vérité objective, se conformer strictement à la Constitution et aux lois, maintenir l'éthique professionnelle et protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens et des organisations, l'État de droit socialiste et les intérêts légitimes de l'État. -VNA/VI