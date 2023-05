Les autoroutes servent de catalyseurs au développement

Développer un réseau de transport synchronisé et moderne constitue l’une des premières priorités définies par le Parti. La construction d’autoroutes devrait favoriser le développement socio-économique, améliorer la compétitivité nationale et réduire la pauvreté.

Vue de haut sur le tronçon Mai Sơn – Nationale 45, reliant la province de Ninh Binh à celle de Thanh Hoa. Photo:VNA

Fin avril, deux tronçons de la partie Est de l’autoroute Nord-Sud (première phase), reliant la province de Ninh Binh à celle de Thanh Hoa, ainsi que la province de Binh Thuân à celle de Dông Nai, ont été mis en service. Actuellement, la deuxième phase du projet (2021-2025) est en cours d’accélération pour construire près de 724 km d’autoroutes supplémentaires.

Une fois terminée, l’autoroute Nord-Sud permettra d’assurer la fluidité de la circulation entre le Nord et le Sud du pays, favorisant ainsi le développement de nombreux secteurs économiques tels que le tourisme et les services. Conscients de son importance, le gouvernement, les collectivités locales et les entreprises se mobilisent pour achever ce projet dans les meilleurs délais, comme l’a constaté Nguyên Tân Tuân, président du Comité populaire de la province de Khanh Hoa.



"Nous avons sélectionné les meilleurs maîtres d’oeuvre pour réaliser ce projet. En ce qui concerne les matériaux de construction tels que le sol et le sable, ils sont fournis par des mines locales. Conformément aux directives du Premier ministre, nous devons nous assurer de disposer d’un approvisionnement adéquat en matériaux pour mener à bien le projet", a-t-il déclaré.

"La compagnie 319 est fière d’avoir réalisé de nombreux projets pour le compte du ministère des Transports et des provinces. Cette fois-ci, en contribuant à la construction de l’autoroute Nord-Sud, nous nous engageons à respecter les délais et à garantir la qualité de l’ouvrage", fait savoir Nguyên Minh Khiêm, directeur général de la compagnie 319 du ministère de la Défense, l’un des maîtres d’œuvre de l’autoroute Nord-Sud.

Pham Van Khôi, le président du conseil d’administration de la compagnie Phuong Thành, un autre maître d’œuvre du projet, apprécie le soutien du gouvernement et des localités. "Le Parti, l’État et les collectivités locales accordent une attention particulière à ce projet en accélérant le décaissement des investissements et la libération des terrains. En tant que maître d’œuvre, nous devons intensifier notre rythme de travail afin de terminer le projet dans les meilleurs délais", dit-il.

Au fil des années, la construction de nombreuses autoroutes a contribué à stimuler le développement des zones défavorisées. Plusieurs maîtres d’œuvre ont accepté des marges bénéficiaires réduites en raison des avantages que le projet apporte au développement du pays.

"Ce qui importe, c’est la responsabilité sociale des entreprises, et non pas la question des bénéfices. Prenez par exemple l’autoroute Dông Dang (Lang Son) - Tra Linh (Cao Bang). Le profit généré n’est pas primordial, mais nous avons accepté de réaliser ce projet car il contribuera au développement de cette région historique avec 350 km de frontières avec la Chine. La province de Cao Bang est également connue pour son géoparc mondial et abrite de nombreuses minorités ethniques. Un autre exemple est l’autoroute menant à Cà Mau, qui favorise le développement de l’économie maritime. L’État doit accorder des avantages supplémentaires aux entreprises pour les encourager à participer à de tels projets au service du développement durable du pays", explique Trân Chung, président de l’Association des investisseurs dans les infrastructures de transport.

D’ici la fin de l’année, 4 des 11 tronçons de la partie Est de l’autoroute Nord-Sud seront terminés. Le Vietnam s’est fixé pour objectif de disposer de 5000 km d’autoroutes d’ici 2030, ce qui constituera un nouveau moteur de croissance pour le pays dans le futur. – VOV/VNA/VI