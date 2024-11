Les artisanats de Hôi An embrassent la digitalisation et brillent aux Kotler Awards 2024

Le projet "Hôi An - Le village artisanal est en pleine digitalisation" est récompensé aux Kotler Awards 2024. Photo : toquoc.vn

Un projet de la vieille ville de Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre), a reçu vendredi 22 novembre un prix dans la catégorie Impactful Digital & Inno-tech des Kotler Awards 2024 qui se sont tenus à Hô Chi Minh-Ville.



Le projet nommé "Hôi An - Le village artisanal est en pleine digitalisation" constitue une réalisation importante qui reconnaît les efforts de la ville du Centre pour promouvoir la transformation numérique dans les villages artisanaux traditionnels.



Selon un responsable de Hôi An, la ville compte cinq villages artisanaux traditionnels et près de 50 métiers artisanaux actifs, notamment le travail du bois dans le village de Kim Bông, la poterie dans le village de Thanh Hà, la fabrication de lanternes, l’artisanat du bambou et de la noix de coco, la couture et le travail du cuir.

Au total, trois villages artisanaux et un artisanat traditionnel ont été reconnus comme faisant partie du patrimoine immatériel national.



Hôi An est également membre du réseau mondial des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine de l’artisanat et des arts populaires.



Les Kotler Awards sont conçus pour renforcer la compétitivité de l’industrie nationale en encourageant et en diffusant des exemples d’individus et d’entreprises qui créent des valeurs innovantes pour les clients et obtiennent des performances réussies sur le marché grâce à diverses activités d’amélioration de la compétitivité marketing.



Jugés par un panel d’experts en marketing de haut niveau et fidèles au credo selon lequel « chaque entreprise est une entreprise mondiale», les prix sont conçus pour encourager l’excellence.



Le jugement est basé sur toutes les réalisations et performances commerciales passées au cours d’une année. La sélection finale des lauréats est effectuée sur la base d’un sondage public et de l’évaluation de juges professionnels. – VNA/VI