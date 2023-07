Les arrivées touristiques internationales au Vietnam se rétablissent

Au cours du premier semestre, le Vietnam a accueilli près de 5,6 millions de touristes étrangers, ce qui représente 69% du plan fixé pour 2023, soit une récupération de 66% par rapport au niveau de 2019 - avant l'épidémie de COVID-19, selon l'Administration nationale du tourisme.

Les touristes sud-coréens sont demeurés les plus nombreux avec 1,6 million de visiteurs (représentant 28% du total), devant les Chinois et les Américains.

La liste des 10 pays et territoires ayant eu le plus grand nombre de touristes au Vietnam au premier semestre comprend également Taïwan (Chine), le Japon, la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge, l'Australie et l'Inde.

Pendant les six premiers mois de l’année, l'Administration nationale du tourisme du Vietnam a évalué 616 nouvelles demandes de délivrance, de renouvellement et de retrait de licences de voyage international pour les entreprises. Actuellement, le pays recense 3.423 voyagistes spécialisés dans l'organisation de voyages à l'étranger pour les Vietnamiens et de voyages au Vietnam pour les touristes étrangers.

Pendant cette même période, l’Administration nationale du tourisme a rendu 65 décisions reconnaissant le classement d'établissements d'hébergement touristique répondant aux normes de 4 à 5 étoiles.

Cette année, le secteur du tourisme vietnamien vise 110 millions de touristes, dont huit millions d'étrangers, pour une recette totale d'environ 650.000 milliards de dongs. -VNA/VI