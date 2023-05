Les amendements de la loi transactions électroniques en débat à l’AN

La 15e Assemblée nationale (AN) poursuit mardi 30 mai à Hanoi son programme de travail lors de sa 5e session.

Photo : VNA

Dans la matinée, les députés discutent du projet de la loi sur les transactions électroniques (modifiée) qui comprend 7 chapitre et 54 clauses et doivent également donner leurs avis sur la construction des routes reliant la province de Khanh Hòa aux provinces de Lâm Dông et Ninh Thuân ainsi que sur les ajustements concernant la construction du réservoir de Ka Pet, dans la province de Binh Thuân.

Dans l’après-midi, les députés écouteront la proposition et le rapport de vérification du projet de résolution sur vis-à-vis des personnes élues ou avalisées à leurs postes par l'Assemblée nationale ou le Conseil populaire et du projet de résolution de l'Assemblée nationale sur l’application d'un certain nombre de politiques spécifiques en faveur du développement de Hô Chi Minh-Ville.

Un coin de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le projet de résolution comprend 7 groupes de mécanismes et de politiques avec 44 contenus spécifiques concernant le pilotage de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville, l’investissement, la finance, le budget, la gestion foncière, la planification et l’appareil d'organisation. -VNA/VI