Les ambassadeurs d’Israël, de Thaïlande et de France racontent leur Têt au Vietnam

La fête du Têt est la plus importante dans le calendrier vietnamien. Pour chaque Vietnamien, le Têt se traduit comme l’occasion de se réunir en famille. C’est aussi pour chacun le moment de faire le bilan de l’année passée et de se tourner vers la nouvelle année avec plein d’espoirs. Passant le Nouvel An lunaire au Vietnam est toujours une expérience intéressante pour les étrangers vivant et travaillant au pays, notamment les ambassadeurs.

L’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Yaron Mayer (à gauche), demande une calligraphie porte-bonheur à l’occasion du Nouvel An lunaire 2024. Photo : thoidai.





Vivant dans l’atmosphère du Têt du Dragon 2024, les ambassadeurs d’Israël, de Thaïlande et de France ont partagé leurs sentiments sur la fête traditionnelle des Vietnamiens.

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2024, l’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Yaron Mayer, en costume traditionnel vietnamien (áo dài), a visité l’espace du Têt dans la rue Phùng Hung, à Hanoi. Il a demandé une calligraphie porte-bonheur, une coutume vietnamienne pendant le Têt.

"C’est ma deuxième célébration du Têt traditionnel au Vietnam. Je suis impressionné par les riches traditions culturelles de cette fête emblématique. Parmi les activités traditionnelles du Têt, j’aime le plus la calligraphie. La pratique de cette écriture est très difficile, mais c’est un moyen d’exprimer des souhaits et de bons vœux de manière concise. La calligraphie est aussi une forme de créativité. C’est génial", a confié l’ambassadeur Yaron Mayer.

Et d’ajouter : "J’aime bien l’atmosphère du Têt où les gens se retrouvent en famille pour fabriquer le “banh chung”, un plat emblématique de cette fête et attendre avec impatience de bonnes choses pour l’année à venir".

Il a également émis le souhait que cette nouvelle année apporte la paix, la santé et la prospérité au peuple vietnamien, au peuple israélien ainsi qu’aux peuples du monde entier.

Le Têt vietnamien chez l'ambassade de Thaïlande au Vietnam. Photo : thoidai



Pour sa part, l’ambassadeur thaïlandais au Vietnam, Nikorndej Balankura, a fait savoir que sa première célébration du Têt au Vietnam avait eu lieu en 2022. Parmi les fêtes vietnamiennes, le Têt est la plus impressionnante pour lui en raison de ses jolies décorations et de l’ambiance festive régnant dans tout le pays.

"Plus important encore, cette fête marque le début du printemps où tout le monde peut profiter du beau temps. C’était pour moi une expérience inoubliable", a souligné l’ambassadeur thaïlandais.

Ce qu’il aime dans le Têt, c’est le sentiment de chaleur, le sentiment d’amour et de connectivité - en particulier chez les familles qui se réunissent en ce moment spécial. Le Têt est l’occasion pour les Vietnamiens de se concentrer sur les valeurs familiales, ainsi que d’exprimer leur profonde gratitude envers leurs aînés, leurs prédécesseurs et leurs ancêtres. Il s’agit aussi d’une opportunité pour transmettre de bons vœux remplis d’énergie positive d’une génération à l’autre. Cela contribue à promouvoir la force de la société vietnamienne, qui prend sa source dans les valeurs familiales, a fait remarquer le diplomate.

"Le Têt n’est pas seulement une fête pour les Vietnamiens, mais aussi pour tout le monde. Il permet de relier le Vietnam au monde et vice versa. Cette fête contribue à promouvoir le riche héritage culturel du Vietnam. C’est une bonne occasion pour les familles de se réunir, pour les jeunes générations de découvrir la culture traditionnelle. Par exemple, j’ai vu de nombreuses écoles au Vietnam enseigner aux élèves la façon de confectionner le banh chung , un plat traditionnel du Têt vietnamien. J’ai été très impressionné de savoir que les Vietnamiens des provinces thaïlandaises d’Udon Thani et de Nongkhai préparent également de ce plat.

Le Têt est une longue fête. C’est une bonne occasion pour les familles vietnamiennes de se réunir tant dans leur pays qu’à l’étranger. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les Vietnamiens à venir en Thaïlande pour célébrer le Têt", a déclaré l’ambassadeur Nikorndej Balankura.

Il s’est enfin déclaré convaincu que les relations entre la Thaïlande et le Vietnam ne cesseraient de se développer. "Les deux pays doivent continuer à approfondir leurs relations politiques et diplomatiques, à stimuler les échanges bilatéraux en termes de commerce et d’investissement, mais aussi intensifier leur coopération au sein des forums régionaux et sous-régionaux, au service des intérêts des deux peuples et au-delà. De plus, il faut que les deux pays tirent parti de leur présence et de leur influence sur la scène internationale afin de répondre aux tensions géopolitiques croissantes et à l’affaiblissement de l’économie mondiale", a suggéré le diplomate.

L’ambassadeur français au Vietnam, Olivier Brochet. Photo : VNA.



L’ambassadeur français au Vietnam, Olivier Brochet, quant à lui, a formulé ses meilleurs vœux de santé, de prospérité et de réussite au peuple vietnamien à l’occasion de la nouvelle année du Dragon 2024. Il a souhaité que le Vietnam continue à se développer fortement et que l’amitié et la coopération entre la France et le Vietnam se renforcent encore davantage.

À propos des échanges populaires, l’ambassadeur français a estimé que c’était le fondement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France. Les Français veulent explorer le Vietnam et aux yeux des Français, l’image du Vietnam est très belle, a-t-il fait savoir, avant d’affirmer qu’il existe des sentiments similaires du côté vietnamien à l’égard de la France.

Les étudiants vietnamiens partant en France sont très nombreux. La France crée toujours les meilleures conditions pour les accueillir.

Le tourisme est également un canal de coopération important pour les deux pays. L’ambassadeur français a souhaité que de plus en plus de Vietnamiens viennent en France, surtout cette année où se dérouleront les Jeux olympiques de Paris. C’est une excellente opportunité pour les touristes vietnamiens de découvrir la France. – NDEL/VNA/VI