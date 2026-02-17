Les ambassadeurs confiants dans une nouvelle ère de percée et de prospérité pour le Vietnam

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, dans une atmosphère empreinte de joie et d’espoir, les ambassadeurs et chefs de représentation des organisations internationales au Vietnam ont partagé leurs impressions profondes sur les avancées remarquables du pays, exprimant leur ferme conviction que le Vietnam s’engage dans une nouvelle phase de développement dynamique, durable et prospère.



Un dynamisme nourri par le bonheur et la confiance sociale



Évoquant leur mission au Vietnam, plusieurs diplomates ont souligné l’optimisme, l’énergie et le sentiment de bonheur perceptibles dans la vie quotidienne des Vietnamiens.



L’ambassadrice d’Afrique du Sud Vuyiswa Tulelo a confié qu’au cours de ses trois années de mission, elle a été profondément inspirée par la manière dont les Vietnamiens vivent et partagent leur joie. Selon elle, au Vietnam, célébrer n’est pas réservé aux grandes occasions, mais fait partie intégrante de la vie quotidienne. Elle a souligné que les Vietnamiens ne gardent pas leur bonheur pour eux-mêmes, mais le partagent avec le monde, une qualité qu’elle juge remarquable.



Après près de 40 ans de Renouveau, le Vietnam est devenu un pays en développement, profondément intégré à la vie politique mondiale et à l’économie globale. Photo : Près de 2.000 tonnes de modules « Made in Vietnam », fabriqués par Doosan Vina, expédiés vers le marché américain.

Dans le même esprit, l’ambassadeur d’Italie Marco della Seta a indiqué avoir perçu, dès son arrivée, l’énergie positive qui anime l’ensemble de la société vietnamienne. Le classement du Vietnam à la 46e place dans l’Indice mondial du bonheur 2025, a-t-il estimé, reflète des améliorations concrètes des conditions de vie, une population jeune et un faible taux de chômage.



L’ambassadrice d’Australie Gillian Bird, forte de vingt années d’engagement auprès du Vietnam, s’est déclarée impressionnée par la transformation rapide du pays. La progression de 37 places du Vietnam dans l’Indice mondial du bonheur depuis 2020 s’explique, selon elle, par une croissance inclusive ayant permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, faisant du Vietnam l’une des économies les plus résilientes et productives d’Asie du Sud-Est.



De son côté, l’ambassadeur du Japon Ito Naoki a qualifié le Vietnam de l’un des pays les plus dynamiques d’Asie. Il s’est dit particulièrement marqué par l’image de jeunes Vietnamiens chantant avec fierté lors des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, y voyant l’expression d’une génération qui jouit pleinement de la paix et regarde l’avenir avec confiance. Il a également salué la résilience et l’esprit positif de la population face aux catastrophes naturelles, soulignant que cette force intérieure constitue un moteur essentiel du développement futur du pays.



L’ambassadrice de Thaïlande Urawadee Sriphiromya a, pour sa part, estimé que le Vietnam pourrait devenir un modèle régional en matière de réformes institutionnelles et de croissance fondée sur l’innovation.



Une percée stratégique consacrée par le 14e Congrès du Parti



Les diplomates ont unanimement considéré l’année 2025 comme une étape historique, marquée notamment par le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.



Selon l’ambassadeur japonais Ito Naoki, ce congrès ouvre une « nouvelle phase de réformes », axée sur la mise en œuvre concrète des politiques de développement et l’objectif d’une croissance à deux chiffres. Il a salué la décision d’élever la diplomatie au rang de pilier stratégique au même titre que la défense et la sécurité, estimant que cette orientation permettra au Vietnam de jouer un rôle plus proactif dans les forums multilatéraux tels que l’ASEAN et les Nations unies.



L’ambassadrice australienne Gillian Bird a souligné que la vision diplomatique du Vietnam rejoint celle de l’Australie, toutes deux œuvrant pour une région pacifique, stable et fondée sur le respect de la souveraineté.



L’ambassadeur d’Azerbaïdjan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade a mis en avant les résultats économiques remarquables de 2025, avec une croissance de 8,2 %, un commerce extérieur dépassant 900 milliards de dollars et près de 40 milliards de dollars d’investissements directs étrangers. Le réseau de 42 partenariats globaux ou de niveau supérieur, a-t-il souligné, confirme la position du Vietnam comme l’une des économies les plus fiables d’Asie du Sud-Est.



Un engagement fort en faveur d’un développement durable



Face à l’objectif du Vietnam de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050, les partenaires internationaux ont réaffirmé leur volonté d’accompagner le pays.



La Coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam Pauline Tamesis a affirmé que l’ONU est prête à soutenir le Vietnam en tant que « laboratoire » d’initiatives innovantes en matière de transformation inclusive et durable, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et au développement des énergies propres.



Le Japon entend élargir sa coopération dans le cadre de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC), dont 15 projets pilotes sont mis en œuvre au Vietnam. Tokyo a également lancé un prêt ODA de nouvelle génération d’un montant de 300 millions de dollars pour appuyer les efforts vietnamiens face au changement climatique et aux catastrophes naturelles.



L’Australie a salué les progrès du Vietnam dans la transition énergétique, affichant le taux d’énergies renouvelables le plus élevé d’Asie du Sud-Est, et s’est engagée à soutenir le pays par des cadres juridiques adaptés, des financements et des technologies agricoles à faibles émissions.



L’Italie, pour sa part, contribue à hauteur de 50 millions d’euros dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et soutient des projets concrets, notamment dans l’hydroélectricité par pompage-turbinage et la géothermie.



L’ambassadeur d’Azerbaïdjan a souligné que la coopération énergétique demeure un pilier central des relations bilatérales, à l’heure où les deux pays célèbrent d’importants anniversaires liés au secteur pétrolier.



Un message d’espoir à l’occasion du Nouvel An



À l’occasion du Têt traditionnel du Cheval, les ambassadeurs ont adressé leurs vœux les plus chaleureux au peuple vietnamien, s’inspirant du symbole du Cheval pour exprimer leurs souhaits de détermination et de réussite.



L’ambassadeur japonais Ito Naoki a formulé ses vœux de « succès éclatant », se déclarant convaincu que le Vietnam saura relever les défis et atteindre ses objectifs de développement dans cette nouvelle ère. L’ambassadrice sud-africaine Vuyiswa Tulelo a évoqué la force silencieuse et l’endurance du cheval, souhaitant au Vietnam de progresser encore plus rapidement vers un avenir prospère.



Dans l’ensemble, les diplomates ont exprimé leur confiance dans la capacité du Vietnam à transformer ses aspirations en réalisations concrètes, ouvrant ainsi une ère de prospérité durable et de coopération renforcée avec la communauté internationale.- VNA/VI