Les ambassades du Vietnam et du Laos en Russie consolident leur amitié traditionnelle

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, accompagné de son épouse Le Linh Lan et d’une délégation diplomatique, s'est rendu le 6 avril au siège de l’ambassade du Laos à Moscou pour présenter ses vœux à l’occasion du Bunpimay, le Nouvel An traditionnel lao.

La délégation diplomatique du Vietnam présente ses vœux à l’occasion du Bunpimay, le Nouvel An traditionnel lao. Photo: VNA

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur Dang Minh Khoi a adressé ses plus chaleureuses félicitations à son homologue, Siphandone Oybouaboudi, à son épouse, Ammala Vilavongsa, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ambassade du Laos à Moscou.



Le diplomate vietnamien a réaffirmé que le Vietnam se réjouissait des avancées majeures du Laos en matière de construction et de développement national, tout en exprimant son souhait de voir le pays voisin poursuivre sa trajectoire de paix et obtenir davantage de réalisations sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao.



À cette occasion, il a également informé la partie lao du déroulement de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam, étape clé pour l'élection des hauts dirigeants de l'État, afin de concrétiser la mise en œuvre des résolutions du 14e Congrès national du Parti.



En réponse, l’ambassadeur Siphandone Oybouaboudi a exprimé sa profonde gratitude à la délégation de l’ambassade du Vietnam pour cette marque d’attention fraternelle. Il a souligné la solidité des liens et l’affection particulière qui unissent les deux ambassades, nourries par des échanges et des activités de coopération réguliers.



Le diplomate lao a par ailleurs rappelé que son pays a également conclu la première session de la 10e législature de son Assemblée nationale, ayant conduit à l’élection des principaux dirigeants du pays.



Les deux parties se sont dites convaincues que les grands événements politiques de leurs pays contribueraient à renforcer davantage la coopération bilatérale et à consolider la cohésion stratégique Vietnam-Laos. À cette occasion, elles ont également échangé sur leurs activités respectives en Russie et exprimé le souhait de multiplier les échanges entre les deux ambassades afin de renforcer la solidarité et les liens d’amitié. -VNA/VI