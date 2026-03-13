Les ambassades du Vietnam au Moyen-Orient prêtes à aider les citoyens de l’ASEAN

La réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN sur la situation au Moyen-Orient se tient en ligne le 13 mars. Photo : Ministère vietnamien des Affaires étrangères

Les ambassades du Vietnam au Moyen-Orient restent ouvertes et prêtes à assister les citoyens des pays de l’ASEAN en cas de difficulté ou d’urgence, a déclaré le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, lors de la réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN sur la situation au Moyen-Orient, qui s’est tenue en ligne vendredi après-midi 13 mars.



S’exprimant lors de cette réunion, il a partagé la position commune de l’ASEAN sur le conflit au Moyen-Orient, s’opposant au recours à la force et soulignant les principes du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, du règlement pacifique des différends et de l’obligation pour toutes les parties de protéger les civils et les infrastructures civiles.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a également salué les consultations menées en temps opportun par de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), l’élaboration d’une position commune et la tenue de réunions d’urgence pour discuter des mesures de coordination.



Face aux graves répercussions du conflit sur le Moyen-Orient, il a souligné l’importance de l’unité et de la solidarité, appelant le bloc à renforcer sa cohésion, promouvoir une culture du dialogue, résoudre pacifiquement les différends et respecter le droit international, la Charte des Nations Unies, ainsi que les principes et normes énoncés dans la Charte de l’ASEAN et le Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).



Lê Hoài Trung a déclaré que, dans les instances internationales, notamment à l’ONU, l’ASEAN devrait renforcer sa coordination, maintenir une position unie et défendre le droit international et le multilatéralisme.



Sur le plan économique, il a insisté sur l’importance de la résilience et de la durabilité. L’ASEAN devrait mettre en œuvre efficacement les engagements et mesures convenus, approfondir l’intégration économique intrarégionale, renforcer la connectivité des infrastructures et garantir la sécurité énergétique, notamment en accélérant les grands projets de coopération tels que le réseau électrique de l’ASEAN et le gazoduc trans-ASEAN, tout en restant prêt à activer les mécanismes de soutien d’urgence prévus par l’Accord de sécurité pétrolière de l’ASEAN.

Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, prend la parole lors de l'événement. Photo : Ministère vietnamien des Affaires étrangères

Lê Hoài Trung a souligné que les États membres de l’ASEAN devraient donner la priorité au maintien de leurs approvisionnements énergétiques mutuels, notamment en pétrole et en gaz, et tirer pleinement parti des accords de coopération avec leurs partenaires, y compris les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), afin de diversifier leurs sources d’énergie.



Concernant la protection consulaire, le ministre vietnamien a appelé les pays de l’ASEAN à poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel envers leurs citoyens respectifs.



Les ministres participants ont réitéré leur profonde préoccupation face à l’escalade du conflit, qui a de larges répercussions sur l’économie mondiale, notamment en déstabilisant les marchés de l’énergie et en perturbant les principales routes maritimes et chaînes d’approvisionnement, ce qui nuit aux perspectives économiques de l’ASEAN et aux efforts de construction communautaire.



Ils ont convenu que le bloc devait tirer pleinement parti des mécanismes de coopération existants, notamment l’Accord de sécurité pétrolière de l’ASEAN, le Réseau électrique de l’ASEAN et le Gazoduc trans-ASEAN, tout en renforçant les partenariats afin de diversifier les sources d’approvisionnement et de consolider les chaînes logistiques.



Les ministres ont également souligné la nécessité pour l’ASEAN de renforcer davantage sa solidarité et sa coopération, en donnant la priorité au commerce et aux investissements intra-bloc, en garantissant la sécurité énergétique et alimentaire et en coordonnant les efforts visant à maintenir la stabilité macroéconomique.



Ils ont en outre convenu que les pays de l’ASEAN continueront de se coordonner étroitement et se tiendraient prêts à porter assistance à leurs citoyens respectifs en cas d’urgence ou de crise au Moyen-Orient, conformément aux règles et procédures convenues.



Les ministres se sont également accordés sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différents canaux économiques et socioculturels afin d’adopter une approche globale et intersectorielle face aux nouveaux défis.



À l’issue de la réunion, les Philippines, qui assurent la présidence de l’ASEAN cette année, ont publié une déclaration résumant les discussions et les principaux résultats. – VNA/VI