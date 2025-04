Les agences de voyages attendent un boom pour les vacances du 30 avril au 4 mai

Les prochaines vacances prolongées de la Réunification nationale (30 avril) et de la Fête du travail (1er mai) suscitent un engouement marqué pour les voyages. Les agences s'attendent à une augmentation moyenne de 10 à 15 % du nombre de visiteurs et à une progression des revenus touristiques de 25 à 30 % par rapport à l'année dernière, un optimisme alimenté par la dynamique des marchés national et international. Cette période estivale anticipée voit une forte progression des demandes de réservation et d'informations sur les circuits.



Les voyagistes ont constaté une augmentation notable des réservations depuis la mi-mars, atteignant environ 80 % de leurs objectifs, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à la même période de l'année dernière.



Les destinations nationales populaires, telles que Nha Trang, Phan Thiet, Da Nang, Thanh Hoa, Quang Binh, Da Lat et Sa Pa, restent très prisées des touristes.



En particulier, le nombre de touristes en provenance du Nord et du Centre du Vietnam s'inscrivant à des circuits pour explorer Ho Chi Minh-Ville a augmenté de 30 % par rapport à l'année dernière. Les visites des sites emblématiques de la mégapole du Sud, tels que le Palais de la Réunification, le marché Ben Thanh et les tunnels de Cu Chi, sont particulièrement populaires.



Le paysage naturel magnifique et paisible est l’une des attractions du Vietnam pour les touristes internationaux. Photo : Vietnam+

De plus, l’ouverture de nouvelles autoroutes a facilité le tourisme routier pendant ces vacances. Les agences de voyages ont signalé une augmentation des réservations vers des destinations telles que Da Lat, Phan Thiet, Nha Trang et Ha Long, avec une hausse de 25 à 30 % par rapport à l'année dernière. La réduction du temps de trajet a permis aux touristes d’accéder plus facilement aux destinations touristiques et de profiter pleinement de leurs vacances.



Le marché du tourisme international connaît également un grand dynamisme, avec des destinations populaires telles que la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, Taïwan (Chine), la République de Corée, la Chine, l’Australie et les pays européens attirant de nombreux voyageurs.



De nombreux touristes profitent des jours de congé supplémentaires pour planifier des voyages à l'étranger, d'autant plus que les prix des voyages internationaux restent raisonnables, car la haute saison n’a pas encore commencé.



À l’exception des circuits d’observation des cerisiers en fleurs au Japon et en République de Corée, la plupart des services internationaux maintiennent des prix stables et abordables. Selon Vietluxtour, ses circuits internationaux ont déjà atteint 80 % de leur capacité de réservation.



D’autre part, on observe un changement dans les préférences du tourisme intérieur, avec de nombreux voyageurs optant pour des offres « Vol et Hôtel » ou réservant des services individuels, tels que les billets d’avion et l’hébergement. Ce type de service devrait représenter entre 25 et 30 % du nombre total de touristes nationaux pendant ces vacances.



De nombreuses entreprises ont réaménagé leurs produits touristiques. Les programmes de voyages offrant des expériences variées, notamment le tourisme de loisirs, l’exploration culturelle et culinaire, ainsi que les circuits conçus pour les grands groupes, suscitent un intérêt considérable.



De plus, plusieurs agences de voyages ont lancé des forfaits spéciaux pour ceux qui réservent tôt, aidant les touristes à économiser de l'argent et à sécuriser leur place avant la haute saison. Ces programmes promotionnels comprennent des remises intéressantes, des cadeaux et des offres de groupe.-VNA/VI