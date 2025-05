Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam travaille avec la Commission centrale des affaires intérieures du Parti. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam a travaillé le 22 mai à Hanoï avec la Commission centrale des affaires intérieures du Parti sur les résultats de son travail depuis le début du 13e Congrès national du Parti et les tâches dans le temps qui vient.



Il a souligné des grandes orientations et tâches sur lesquelles il faudrait se concentrer d’ici au 14e Congrès national du Parti. Selon To Lam, les affaires intérieures doivent viser à maintenir la stabilité pour le développement national.



Il faut assurer à la fois la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines et le développement économique visant à un taux de croissance du PIB d'au moins 8 % en 2025 et à deux chiffres dans la période à venir.



Le leader du Parti a proposé de se concentrer sur le conseil pour promouvoir et créer des changements clairs dans le travail de prévention et de lutte contre le gaspillage dans toute la société et sur le perfectionnement de l’institution et des lois concernés. Il s’agit d’une tâche stratégique, régulière, à long terme, qui doit être mise en oeuvre tout au long des congrès.



Le travail des affaires internes suive de près et serve l’objectif de construire un Parti sain et puissant, en améliorant la capacité de gouvernance et de leadership du Parti, a-t-il souligné.



En soulignant les tâches sur lesquelles il faut se concentrer d'ici le 14e Congrès national du Parti, le secrétaire général To Lam a demandé à la commission de rechercher et de conseiller de manière proactive sur des politiques et des solutions spécifiques dans les domaines des affaires intérieures, de la prévention et de la lutte contre la corruption, le gaspillage, les pratiques malsaines et la réforme judiciaire, répondant aux nouvelles exigences et tâches de rationalisation de l'organisation du système politique et de réorganisation des unités administratives à tous les niveaux.



Il a demandé de prêter attention sur le conseil, la direction pour l'enquête et le traitement final des affaires placées sous la supervision et la direction du Comité directeur central sur la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines ; sur l'organisation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du 14e Congrès national du Parti ; sur le travail du personnel ; sur la résolution rapide des problèmes complexes et émergents concernant la sécurité nationale et l'ordre et la sécurité sociaux ; sur le dialogue public, l’écoute des commentaires, recommandations, plaintes, dénonciations du peuple.



La commission devrait mener à bien la tâche de conseil sur le travail législatif, de sorte que ce travail soit réalisé conformément à l'esprit de la résolution n° 66-NQ/TW, datée du 30 avril 2025 du Bureau Politique sur l'innovation du travail d'élaboration et d'application des lois pour répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère.



Enfin, concernant le travail d'édification du secteur des affaires intérieures, To Lam a demandé d’édifier la Commission centrale des affaires intérieures du Parti saine et puissante, qui était véritablement les « yeux et les oreilles » et le « cerveau » du Parti, l'agence de recherche et de conseil stratégique de premier plan pour le Parti dans la direction et l'orientation des affaires intérieures, la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage, les pratiques malsaines et la réforme judiciaire. - VNA