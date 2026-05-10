Les aéroports renforcent les contrôles contre le virus de la fièvre aphteuse

Une agente sanitaire dans une zone de quarantaine à l'aéroport.

Le Vietnam a intensifié les mesures de surveillance dans ses aéroports afin de se prémunir face aux risques de pénétration du virus de la fièvre aphteuse, en particulier du sérotype SAT1, dans le pays par voie aérienne.​

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a donné pour instruction aux aux unités de l’aviation civile de renforcer la surveillance et le contrôle dans les aéroports du pays afin de prévenir l’entrée potentielle du virus par voie aérienne, en particulier du sérotype SAT1.​

Tous les aéroports doivent renforcer leurs procédures de prévention des épidémies et améliorer le respect des réglementations en matière de contrôle des maladies.​

La CAAV a également appelé à une coordination plus étroite avec les ministères, agences et autorités locales compétents afin de détecter et de traiter les cas de transport ou de commerce illégal d’animaux et de produits animaux sans origine claire ni certification de quarantaine. Ces mesures visent à prévenir la propagation de la fièvre aphteuse et d’autres maladies animales par voie aérienne.​

La fièvre aphteuse est une maladie infectieuse, virulente, inoculable et très contagieuse qui touche les animaux à sabots fourchus, en particulier les bovins, les ovins, les caprins et les porcins. Elle est due à un virus de la famille des Picornaviridae, genre aphtovirus dont on dénombre sept sérotypes différents A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3; Asia1 et plus de 60 sous types.

Le Vietnam a déjà enregistré les sérotypes O, A et Asia1, le sérotype O étant actuellement le plus répandu dans le pays.

La souche SAT1, historiquement présente principalement en Afrique, se propage désormais à d’autres régions. Depuis mars 2025, elle a été détectée en Irak et dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Asie occidentale.

​Début avril 2026, la Chine a signalé sa première épidémie de SAT1, avec 219 cas détectés dans des troupeaux de bovins des provinces du Gansu et du Xinjiang.​

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a averti que, même si le Vietnam n’a pas encore enregistré le sérotype SAT1, le risque d’introduction de cette souche dans le pays demeure élevé, notamment par le biais du transport et du commerce illégaux d’animaux à travers les frontières.​

Il a également précisé que les vaccins contre la fièvre aphteuse actuellement autorisés au Vietnam ne sont efficaces que contre les sérotypes O, A et Asia1, et ne protègent pas contre le SAT1.​

Les agences compétentes ont averti que si la souche SAT1 pénétrait au Vietnam, elle pourrait déclencher une épidémie majeure et causer de graves dommages au secteur de l’élevage, en particulier aux troupeaux de buffles et de bovins.​

En réponse, la CAAV a demandé aux aéroports et aux services de l’aviation de renforcer les inspections et les mesures de prévention des maladies à l’échelle nationale.Elle a également appelé à une coordination plus étroite avec les ministères, les agences et les autorités locales afin de détecter et de traiter rapidement le transport et le commerce illégaux d’animaux et de produits animaux sans origine clairement identifiable ni certificat de quarantaine, dans le but d’empêcher l’introduction du virus au Vietnam par voie aérienne. – VNA/VI