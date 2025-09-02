Les 80 ans de l’Indépendance du Vietnam salués par la presse internationale

L'agence britannique Reuters a qualifié cet événement de "célébration historique de grande envergure", soulignant l'effervescence patriotique dans les rues de Hanoï, décorées aux couleurs nationales. Reuters a également noté la présentation d'une exposition nationale des réalisations socio-économiques, soulignant l'esprit d'unité nationale et l'ambition de développement du pays. Photo: VNA

Le 2 septembre, de nombreux médias internationaux ont simultanément couvert en profondeur la cérémonie commémorative et le grand défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945-2025), organisés à Hanoï. Plusieurs articles ont souligné non seulement l'ampleur de l'événement, mais également sa signification historique et les messages diplomatiques qu'il véhicule.



Des journaux tels que The Straits Times (Singapour), New Straits Times (Malaisie), The Laotian Times (Laos), ainsi que le quotidien cubain Granma, organe officiel du Parti communiste de Cuba, sans oublier les grandes agences de presse internationales telles que Reuters, AP, AFP, et Al Jazeera, ont tous mis en exergue que ce défilé n'était pas simplement une démonstration de puissance militaire, mais surtout une occasion pour le Vietnam d'affirmer son identité historique et son parcours de développement.



Les articles de l'AFP et d'AP ont décrit une atmosphère solennelle et vibrante, avec des milliers de citoyens rassemblés le long des avenues pour assister au plus grand défilé militaire depuis plusieurs décennies, mobilisant des forces armées impressionnantes et de nombreux équipements modernes.

AP a mentionné la participation des détachements d'honneur venus de Chine, de Russie, du Laos et du Cambodge, illustrant ainsi l'"amitié internationale" du Vietnam. Pour la première fois, un défilé naval a également été organisé et retransmis en direct depuis la baie de Cam Ranh, avec la participation de sous-marins et d'hydravions.

L'AFP a souligné l'émotion suscitée par la séquence d'ouverture du défilé, marquée par le survol de l'Armée de l'air populaire vietnamienne, qui donnait le coup d'envoi d'une cérémonie commémorant le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale.

Les blocs de troupes ont ensuite défilé devant la tribune d'honneur avant de se déployer dans les principales artères de la capitale, sous les acclamations du public et au milieu d'un océan de drapeaux rouges frappés de l'étoile dorée.

La presse russe a aussi accordé une large couverture à l'événement. L'agence TASS a rapporté la participation de 16 000 militaires issus de l'Armée populaire et de la Police vietnamienne, accompagnés de détachements des forces armées de Russie, de Chine, du Laos et du Cambodge. Il s'agissait du premier grand défilé à la place Ba Dinh depuis celui de 1985, avec la présentation d'équipements militaires lourds modernes. Des pilotes vietnamiens ont également effectué des démonstrations aériennes avec des hélicoptères Mi, des Yak‑130 et des chasseurs Su‑30MK2.



Parmi les invités d'honneur figuraient des délégations étrangères de haut rang venues de Russie, de Biélorussie, de Chine, de Cuba et du Cambodge. La délégation russe était conduite par Vladimir Yakushev, secrétaire du Conseil général du parti Russie unie et premier vice-président du Conseil de la Fédération.



Le journal russe Kommersant a publié un article intitulé "Le Vietnam célèbre les 80 ans de son indépendance avec un grand défilé militaire", affirmant qu'il s'agissait du plus important depuis plusieurs décennies. Des dizaines de milliers de personnes, habillées de rouge et brandissant le drapeau national, ont afflué dans les rues de la capitale pour assister à la parade militaire et aux démonstrations de chars, missiles, hélicoptères et avions de chasse.



Le site Smotrim.ru a rapporté que près de 150 000 personnes s'étaient rassemblées pour assister au défilé retransmis en direct à la télévision nationale.



De son côté, The Laotian Times a mis en lumière une exposition immersive retraçant les 80 années d'histoire du Vietnam au sein d'un des dix plus grands centres d'exposition du monde. L'article souligne la modernité de la mise en scène grâce à des technologies comme la réalité virtuelle, la modélisation 3D ou l'interaction numérique, mettant en avant les progrès du Vietnam dans de nombreux domaines - économie, défense, éducation, culture - tout en rendant hommage aux sacrifices des générations passées.



D'autres médias régionaux comme The Straits Times (Singapour) ont mis l'accent sur la démonstration de modernisation des équipements militaires vietnamiens, tandis que le journal Granma (Cuba) a salué la résilience et la solidarité du peuple vietnamien au cours de ces 80 dernières années.

Enfin, les médias du Moyen-Orient tels qu'Al Jazeera ont aussi couvert l'événement, soulignant la ferveur populaire et l'enthousiasme de la foule rassemblée sur la place Ba Dinh – là même où, il y a 80 ans, le Président Hô Chi Minh a proclamé l'indépendance du Vietnam. -VNA/VI