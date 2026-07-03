Les 50 ans de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh célébrés sur des écrans géants au cœur de Séoul

Des images retraçant les 50 ans de Hô Chi Minh-Ville sont diffusées sur des écrans géants dans le quartier piéton de Myeongdong, haut lieu touristique fréquenté par de nombreux visiteurs. Photo: VNA

À l’occasion du 50e anniversaire de la journée où Saïgon-Gia Dinh a officiellement reçu le nom du Président Hô Chi Minh (2 juillet 1976 – 2 juillet 2026), des images retraçant cinquante ans de développement de la métropole vietnamienne sont projetées sur de grands écrans électroniques dans le centre de Séoul les 1er et 2 juillet, de 7h à 22h (heure locale).

Organisée dans le cadre de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et plusieurs villes jumelées, dont Séoul, l'opération vise à promouvoir auprès du public sud-coréen et international l'image d'une métropole moderne, dynamique et dotée d'un riche patrimoine culturel.

Les images sont diffusées sur des écrans géants dans le quartier de Gangnam et la zone piétonne de Myeongdong, deux sites très fréquentés de la capitale sud-coréenne, dans le cadre d'une opération destinée à promouvoir Hô Chi Minh-Ville auprès du public sud-coréen et international et à renforcer la coopération avec les collectivités sud-coréennes.

La République de Corée figure parmi les principaux partenaires économiques, investisseurs et marchés touristiques de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que du Vietnam. Au fil des années, la mégapole du Sud a noué des relations de coopération et de jumelage avec plusieurs collectivités sud-coréennes, dont Séoul, couvrant notamment les domaines de l'économie, du commerce, de la culture et de l'éducation.

La campagne de diffusion d'images, organisée simultanément dans plusieurs villes à travers le monde, dont Séoul, s'inscrit dans la stratégie de coopération internationale de Hô Chi Minh-Ville et de promotion de son image à l'étranger. -VNA/VI

