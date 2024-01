Les 45 ans de la victoire de la défense de la frontière sud-ouest célébrés à Hanoi

Vietnamiens et Cambodgiens ont rappelé leur coordination pour combattre leurs ennemis communs lors d’une cérémonie tenue dimanche 7 janvier à Hanoi pour marquer le 45e anniversaire de la victoire de la guerre de défense de la frontière sud-ouest du Vietnam et du renversement du régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge (7 janvier 1979 - 2024).

Spectacle célébrant le 45e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière sud-ouest. Photo : VNA

L’événement a été l’occasion pour les deux pays d’exprimer leur gratitude aux générations passées qui ont versé leur sang pour la paix et le développement national, tout en éduquant la population, en particulier la jeune génération vietnamienne et cambodgienne, sur la nécessité de maintenir, de renforcer et de développer l’amitié traditionnelle spéciale entre les deux pays.



S’adressant à l’événement, le vice-Premier ministre vietnamien Lê Minh Khai a cité les propos du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, lors de sa visite au Cambodge en juillet 2017, que l’histoire ne sera jamais oubliée et que personne ne tombera dans l’oubli, et que la gloire éternelle appartient à l’humanité exceptionnelle, à des fils et des filles qui se sont sacrifiés pour leur Patrie.



Il a rappelé les crimes commis par le régime génocidaire de Pol Pot depuis son arrivée au pouvoir en avril 1975, avec plus de 3 millions de Cambodgiens et des dizaines de milliers de Vietnamiens tués en seulement 3 ans, 8 mois et 20 jours.



Parallèlement, le groupe Pol Pot a mobilisé l’essentiel de sa puissance militaire pour envahir la frontière sud-ouest du Vietnam, violant gravement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Vietnam, déformant l’histoire, incitant à la haine nationale, piétinant les bonnes valeurs de l’amitié traditionnelle et relations de bon voisinage entre les deux peuples vietnamien et cambodgien.

En réponse à l’appel du Front uni national pour le salut du Kampuchéa et du peuple cambodgien et pour défendre la souveraineté sacrée du pays, le Vietnam a coopéré avec les forces armées cambodgiennes pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot le 7 janvier 1979.

Il s’agit d’une victoire commune des deux peuples, défendant fermement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Cambodge et du Vietnam, mettant fin à une page sombre du Cambodge, sauvant le peuple cambodgien du désastre génocidaire, ouvrant une nouvelle ère de développement dans l’indépendance et la paix, la neutralité et la prospérité, a souligné le dirigeant vietnamien.



Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a ajouté que la victoire sur le régime génocidaire de Pol Pot a également contribué au maintien de la paix et de la stabilité en Asie du Sud-Est et dans le monde.

Il a souligné les réalisations obtenues par le peuple cambodgien au cours des 45 dernières années, ainsi que le développement du bon voisinage, de l’amitié et de la coopération globale, durable et à long terme Vietnam-Cambodge.

Le dirigeant a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande priorité au renforcement du bon voisinage, de l’amitié traditionnelle et de la coopération intégrale avec le Cambodge pour le bénéfice des deux peuples et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.



Pour sa part, le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun a déclaré que le peuple cambodgien gardait toujours en mémoire le sacrifice des soldats volontaires vietnamiens qui avaient versé leur sang et donné leur vie pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot et libérer le peuple cambodgien.



Il a déclaré que les relations entre les deux pays profitaient aux deux peuples dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, les transports, les télécommunications, l’éducation, la culture, les sports, le tourisme, la défense et la sécurité.



Le dirigeant cambodgien a affirmé que le Cambodge accordait toujours la plus haute priorité au maintien de la solidarité traditionnelle et du soutien mutuel entre les deux parties, soulignant que les relations Vietnam-Cambodge sont un symbole de bon voisinage dans le monde.



Les participants ont écouté les histoires touchantes d’anciens experts et soldats volontaires du Vietnam qui ont réalisé les obligations internationales au Cambodge et ont assisté à des spectacles artistiques honorant l’amitié Vietnam-Cambodge. – VNA/VI