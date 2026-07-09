Les 13es Championnats de karaté d'Asie du Sud-Est s'ouvrent à Ninh Binh

Rashid Abdulmajid Ibarhim Mohammed Al Ali, vice-président de la Fédération asiatique de karaté, prononce un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Les 13es Championnats de karaté d'Asie du Sud-Est 2026 se sont ouverts le 8 juillet dans la province de Ninh Binh, sous l'égide du Service provincial de la Culture et des Sports, de la Fédération de karaté d'Asie du Sud-Est et de l'Autorité des sports du Vietnam.

Selon le comité d'organisation, la compétition rassemble les équipes nationales des onze pays de l'Asie du Sud-Est : le Brunei, le Cambodge, le Timor-Leste, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, pays hôte.

Inscrite au calendrier officiel de la Fédération asiatique de karaté, cette compétition internationale réunit près de 700 officiels, chefs de délégation, arbitres, entraîneurs et athlètes.

L'édition 2026 se distingue par l'organisation d'épreuves dans plusieurs catégories d'âge, allant des cadets et juniors aux moins de 21 ans et aux seniors. Les compétitions se déroulent en kata et en kumite, dans différentes catégories de poids masculines et féminines.

Le comité d'organisation remet les emblèmes des Championnats aux sponsors de la compétition. Photo: VNA

Les organisateurs estiment que l'événement contribuera également à promouvoir les paysages, l'identité culturelle ainsi que l'hospitalité de Ninh Binh en particulier et du Vietnam en général.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président de la Fédération asiatique de karaté, Rashid Abdulmajid Ibrahim Mohammed Al Ali, a souligné que cette compétition constituait une étape importante pour évaluer la formation des athlètes dans les pays de la région et préparer les meilleurs compétiteurs aux grands rendez-vous internationaux. Il a également mis en avant les valeurs de solidarité, d'amitié, de discipline et de respect véhiculées par le karaté.

Les 13es Championnats de karaté d'Asie du Sud-Est se déroulent au Palais des sports de Ninh Binh jusqu'au 12 juillet. -VNA/VI