Les 10 plus belles destinations du Vietnam élues par The Travel

Le journal de voyage canadien The Travel a élu les 10 plus belles villes du Vietnam, de la mer à la haute montagne, chacune avec sa propre beauté, attirant des foules de touristes.

Le Vietnam possède de nombreuses destinations attrayantes, avec des noms familiers tels que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Ha Long mais aussi des villes moins connues mais tout aussi charmantes. Ces lieux donnent aux visiteurs des émotions sans fin, et ne les déçoivent pas, grâce à leurs attraits paysagers, historiques, culinaires...

Voici une liste des 10 plus belles destinations au Vietnam établie par The Travel:

Da Lat est surnommée « ville de l’éternel printemps » grâce à son climat tempéré tout au long de l’année, conséquence de son implantation en altitude.

L'ancienne ville de Hoi An est l'un des sites du patrimoine mondial du Vietnam, salué par l'UNESCO comme "l'exemple typique d'un port de commerce particulièrement bien préservé de l'Asie du Sud-Est".

Sa Pa, bourg du Nord-Ouest, est peut-être l'un des rares endroits d'Asie du Sud-Est où se produisent parfois des chutes de neige. Quelle que soit la saison, la ville est magnifique.

Ninh Binh possède de nombreuses merveilles naturelles intéressantes. Cet endroit a un site du patrimoine mondial, le complexe paysager de Tràng An - surnommé la "baie d'Ha Long terrestre".

La ville côtière de Da Nang dans le Centre accueille les visiteurs avec des plages qui sont considérées comme les plus belles du monde telles que My Khe et des paysages de montagne majestueux à côté de la mer - la péninsule de Son Tra, ou le pont du Dragon sur la rivière Han,…

Les dunes de sable sans fin de Mui Ne (Binh Thuan) donnent aux visiteurs l'impression de mettre les pieds dans un véritable désert.

Tuy Hoa (province de Phu Yên), une destination émergente, est très ensoleillée pendant la journée et la nuit, le plaisir ne s'arrête jamais lorsque les lampes à huile illuminent les ruelles.

Ce serait une grave omission si cette liste n'incluait pas Hue, l'ancienne capitale de la dynastie des Nguyen et maintenant un site du patrimoine mondial.

Phan Thiet est une des principales destinations balnéaires du Vietnam. Non loin du centre se trouve Co Thach, un endroit étrange avec des rochers moussus verts et des plages de sable blanc... Sur la photo, le cap Ke Ga, à environ 30 km du centre de la ville de Phan Thiet, où se trouve le plus ancien phare du Vietnam.

Ha Giang, province frontalière du Nord-Ouest, est toujours mentionnée comme le plus bel endroit du pays. Sur la photo, le mât au drapeau de Lung Cu, une destination sacrée pour quiconque voyage à Ha Giang.