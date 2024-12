Les 10 événements scientifiques et technologiques les plus marquants de 2024

Le 23 décembre, le Club des journalistes scientifiques et technologiques a publié la liste des 10 événements de leur domaine de compétence qui ont marqué l'année 2024 au Vietnam.



1. Redémarrage du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan

Le 25 novembre 2024, le Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat a convenu de la politique de redémarrage du projet d'énergie nucléaire de Ninh Thuan et de la poursuite des recherches sur le Programme d'énergie nucléaire au Vietnam. Le 30 novembre 2024, lors de la 8e session de la 15e Assemblée nationale, les députés ont publié une résolution concernant la poursuite du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan.

Le gouvernement est chargé d’allouer d’urgence des ressources pour mettre en œuvre les conclusions des autorités compétentes ; de rechercher et modifier les lois pertinentes, dont la Loi sur l’énergie atomique.



2. Publication de la stratégie de développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs

Le 21 septembre 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision No 1018/QD-TTg promulguant la Stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs du Vietnam à l'horizon 2030 et la vision à l'horizon 2050. La stratégie guide le développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam d'ici 2050.



Objectif : créer au moins 100 entreprises de conception, une usine de fabrication de puces semi-conductrices à petite échelle et 10 usines de conditionnement et de test de produits semi-conducteurs ; atteindre un revenu de l'industrie des semi-conducteurs de plus de 25 milliards de dollars/an et un revenu de l'industrie électronique de plus de 225 milliards de dollars/an ; avoir un contingent de plus de 50 000 personnes.



3. Fusion création du ministère de la Science et de la Technologie et de celui de l'Information et des Communications

Suite à la directive du Comité central sur la synthèse de la mise en œuvre de la résolution n° 18-NQ/TW, datée du 25 octobre 2017 du Comité central du Parti du 12e mandat Quelques questions sur la poursuite de l'innovation, de la rationalisation de l’appareil du système politique pour un fonctionnement efficace et efficiente, le gouvernement a publié le 6 décembre 2024 un plan visant à orienter l'aménagement et la rationalisation de l’appareil gouvernemental.

En conséquence, le gouvernement entend maintenir huit ministères et agences au rang ministériel, réorganiser et fusionner 14 autres.



4. Annonce de l'Indice d'innovation locale

Dans la résolution n° 10/NQ-CP du 3 février 2022, le gouvernement a chargé le ministère de la Science et de la Technologie de déployer officiellement l'Indice d'innovation locale à l'échelle nationale à partir de 2023. L'indice vise à fournir une image réaliste et complète de l’état actuel du modèle de développement socio-économique basé sur la science, la technologie et l’innovation dans chaque localité.



Le 12 mars 2024, le ministère a annoncé l'Indice d'innovation locale et le classement de l'innovation locale 2023 des 63 villes et provinces nationales. Hanoï a obtenu le score le plus élevé, suivie de Ho Chi Minh-Ville et Hai Phong.



5. L'Institut de géophysique maîtrise la technologie de surveillance sismique

L'Institut de géophysique de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam est chargé de surveiller l'activité sismique et d'émettre des alertes en cas de tremblement de terre ou de tsunami. Afin d'accomplir cette mission, l'institut s'appuie sur un réseau d'environ 100 stations de surveillance sismique déployées sur le sol vietnamien et en mer.



En 2024, l'institut a été chargé de se coordonner avec l'Institut de recherche pour les technologies intelligentes appliquées relevant du ministère lao de l'Information et de la Communication pour établir un laboratoire de données et de communication sur les catastrophes au Laos, organiser des cours de formation et transférer des technologies sur l’observation des tremblements de terre au pays.

6. Viettel exploite le plus grand centre de données du Vietnam

Le centre de données Viettel Hoa Lac. Photo : VietnamPlus





En avril 2024, le groupe de l’Industrie militaire et des Télécommunications (Viettel) a mis en service le centre de données Viettel Hoa Lac d'une capacité de 30 MW, le plus grand du Vietnam. Il s'agit du premier centre de données du Vietnam conçu avec une capacité deux fois supérieure à la moyenne, pour répondre à la tendance de développement de l'intelligence artificielle.

Avec 60 000 serveurs, plus de 2 400 racks, 21 000 m² de surface au sol et une capacité électrique totale de 30 MW, le centre de données Viettel Hoa Lac est également devenu aujourd'hui le plus grand centre de données du Vietnam. C'est également le premier centre de données à s'engager à utiliser des énergies renouvelables pour répondre à 30 % de sa consommation électrique.



7. Techfest 2024 et 10 ans de développement de l'écosystème des startups innovantes du Vietnam

Le Festival national des start-up innovantes (Techfest Vietnam 2024) ayant pour thème S'unir pour développer l'écosystème des startups

innovantes du Vietnam a eu lieu du 26 au 28 novembre 2024 dans la ville de Hai Phong.

Lors de sa 10e édition, Techfest Vietnam a enregistré des réalisations exceptionnelles avec près de 10 000 participants, réunissant plus de 1 100 conférenciers et experts de premier plan, créant des opportunités de partage de connaissances, d'expériences et de connexion avec plus de 200 représentants internationaux.

Le Vietnam compte environ 3 800 startups innovantes, concentrées dans les grandes villes telles que Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang et Hai Phong. En 2024, le Vietnam a gagné deux places dans l'indice mondial de l'écosystème des startups, passant de la 58e à la 56e (classé 5e en Asie du Sud-Est et 12e en Asie-Pacifique).



8. FPT construit un centre d'intelligence artificielle d'une valeur de plus de 4 300 milliards de dongs



Le 18 août 2024, la coentreprise FPT Quy Nhon (du groupe FPT), en coordination avec le Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre), a officiellement lancé le projet de centre d'IA et de zone urbaine auxiliaire dans la ville de Quy Nhon. Le projet couvrant une superficie de 93,2 hectares, nécessite un investissement total de 4 362 milliards de dongs (171,37 millions de dollars).



9. Découverte d'un site préhistorique de 8 000 ans à Bac Kan

En août 2024, l'Association archéologique du Vietnam et le Musée provincial de Bac Kan ont découvert de nombreuses traces de peuples préhistoriques sur quatre reliques dans plus de 20 grottes dans deux communes de Quang Khe et Dong Phuc, district de Ba Be (province de Bac Kan) après plus d'un mois de travail sur le terrain.

Ces 10 dernières années, des sites humains préhistoriques ont été continuellement découvertes dans des grottes de cette province du Nord.

10.Un premier Vietnamien remporte le prix international d'astronomie de Taïwan (Chine)

Le professeur associé, Dr. Hoang Chi Thiem (45 ans, travaillant actuellement à l'Institut sud-coréen d'astronomie et des sciences spatiales et à l'Université sud-coréenne des sciences et technologies) a remporté le prix de conférence pour les jeunes astronomes, décerné par l'Université de Taïwan. I

l est le premier Vietnamien et la quatrième personne travaillant en Asie à remporter ce prix. Ce prix est décerné depuis 2012 à un ou deux scientifiques de moins de 45 ans, sans distinction de nationalité ou d'origine ethnique.



Hoang Chi Thiem a réalisé de nombreuses découvertes remarquables dans des domaines tels que la poussière cosmique, la naissance des étoiles et la formation des planètes. - VNA/VI