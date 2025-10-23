L’épouse du SG To Lam visite la Bibliothèque centrale Oodi en Finlande

Dans le cadre de la visite officielle en Finlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam, son épouse, Mme Ngo Phuong Ly et Mme Suzanne Innes-Stubb, épouse du président finlandais, ont visité dans la matinée du 21 octobre (heure locale) la Bibliothèque centrale Oodi, à Helsinki.

Considérée comme l’un des édifices culturels les plus modernes de Finlande, la Bibliothèque centrale Oodi est un symbole de la “connaissance ouverte” et un espace de créativité communautaire pour les habitants de la capitale, a précisé sa directrice Mme Anna-Maria Soininvaara.

Les deux Premières Dames ont parcouru les différents espaces de la bibliothèque : salles de lecture, “Paradis du livre” (Book Heaven), salles de cinéma, d’exposition, d’ateliers artistiques et scientifiques ainsi que des espaces dédiés aux enfants, aux familles et aux activités collectives.

Mme Ngô Phương Ly a exprimé sa joie de visiter ce lieu emblématique, notant que malgré le développement rapide des technologies et des médias numériques, la Bibliothèque centrale Oodi conserve pleinement sa mission de centre de création, de diffusion du savoir et de cohésion sociale, un modèle inspirant dont le Vietnam peut s’enrichir. Au nom de la délégation vietnamienne, elle a offert à la bibliothèque une “Bibliothèque vietnamienne”, composée de plus de 120 titres soigneusement sélectionnés, environ 160 ouvrages en vietnamien et en version bilingue, répartis en quatre grands thèmes : Littérature et arts, histoire et culture du Vietnam, Vietnam contemporain – intégration et développement et livres pour enfants et apprentissage de la langue vietnamienne.

Mme Ngo Phuong Ly (gauche) et Mme Suzanne Innes-Stubb visitent la Bibliothèque centrale Oodi, à Helsinki. Photo : VNA

Ce “coin vietnamien” est installé au troisième étage, dans l’espace “Book Heaven”, aux côtés des collections étrangères. Il s’agit du premier espace de lecture en vietnamien dans le réseau des bibliothèques publiques d’Helsinki, accessible gratuitement au public et à la communauté vietnamienne en Finlande.

Mme Ngô Phuong Ly a souligné que l’accueil de cette "Bibliothèque vietnamienne" à Oodi illustre la tolérance, le respect et la valorisation de la diversité culturelle par la Finlande. Elle a exprimé l’espoir que ce premier projet soit le point de départ de nombreuses autres initiatives similaires – bibliothèques, échanges et programmes culturels – dans d’autres pays où vivent des Vietnamiens, formant ainsi de “durables ponts du savoir” favorisant la compréhension, le respect mutuel et l’amitié entre les peuples.

Mme Suzanne Innes-Stubb a remercié chaleureusement Mme Ngo Phuong Ly pour ce don significatif, soulignant que la “Bibliothèque vietnamienne” constitue un symbole précieux d’amitié et de rapprochement culturel entre les peuples finlandais et vietnamien. - VNA/VI