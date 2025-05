L’épouse du secrétaire général du PCV et la Première dame de France célèbrent l’art vietnamien

Ngô Phuong Ly et Brigitte Macron au Musée des Beaux-Arts du Vietnam, à Hanoï. Photo: VNA

Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et Brigitte Macron, Première dame de France accompagnant le président Emmanuel Macron lors de sa visite d’État au Vietnam, se sont rendues dans l’après-midi du 26 mai au Musée des Beaux-Arts du Vietnam, à Hanoï.Au fil de leur visite dans les galeries du musée, Ngô Phuong Ly a guidé Brigitte Macron à travers plusieurs œuvres reflétant l’identité culturelle et la richesse historique du Vietnam. Neuf trésors nationaux vietnamiens ont été mis en valeur, captivant particulièrement l’attention des deux invitées de marque.Un moment fort en émotion a été la présentation du tableau emblématique « Em Thúy » (La petite Thúy) du peintre Tran Van Can. Reconnue comme un chef-d'œuvre du portrait moderne vietnamien, cette œuvre incarne profondément la beauté de l’âme culturelle vietnamienne.