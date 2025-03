L’épouse du scrétaire général Tô Lâm assiste à des activités culturelles et diplomatiques à Singapour

L’épouse du secrétaire général Tô Lâm, Ngô Phuong Ly (à gauche) et l’épouse du Premier ministre singapourien Lawrence Wong, Loo Tze Lui. Photo: VNA

Accompagnant le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, lors de sa visite officielle à Singapour du 11 au 13 mars, son épouse, Ngô Phuong Ly, a participé à une série d’activités diplomatiques et culturelles.



Au cours de sa visite, elle a rencontré Loo Tze Lui, épouse du Premier ministre singapourien Lawrence Wong, et assisté à une séance de travail entre l’Académie nationale de musique du Vietnam et le Conservatoire de musique Yong Siew Toh de l’Université nationale de Singapour.



Ngô Phuong Ly a également visité la Galerie nationale de Singapour aux côtés de Low Yen Ling, ministre d’État singapourien, déléguée au ministère de la Culture, de la Communauté et de la Jeunesse et au ministère du Commerce et de l’Industrie.



Lors de sa rencontre avec Loo Tze Lui, elle a souligné l’amitié et la coopération croissantes entre les deux pays et a exprimé la volonté du Vietnam d’intensifier les échanges culturels et de s’inspirer de l’expérience de Singapour en matière de préservation et de développement d’une culture diversifiée et moderne. Elle a exprimé l’espoir d’accueillir prochainement son hôte au Vietnam.

Loo Tze Lui a indiqué à Ngô Phuong Ly que les similitudes culturelles entre le Vietnam et Singapour constituent un fondement solide pour favoriser les échanges bilatéraux et la collaboration dans tous les domaines.



Présentante à la séance de travail et à la signature d’un protocole d’accord sur la coopération entre les deux académies de musique, l’épouse du scrétaire général Tô Lâm a souligné que la musique n’est pas seulement une forme d’art, mais aussi un pont qui relie les cultures et les âmes.



Elle s’est dite confiante que la collaboration des deux parties contribuera à améliorer la qualité de l’enseignement musical et à renforcer l’amitié et les liens culturels entre le Vietnam et Singapour. Elle a également exhorté les académies à élaborer rapidement un plan d’action pour mettre en œuvre efficacement le protocole d’accord.



Lors de sa visite à la Galerie nationale de Singapour – l’un des plus anciens musées du pays, fondé en 1887, qui abrite plus de 8 000 œuvres d’art d’Asie du Sud-Est –, Ngô Phuong Ly a salué la valeur artistique et l’importance des expositions. Elle a également profité de l’occasion pour présenter des aspects uniques des beaux-arts vietnamiens ainsi que plusieurs artistes vietnamiens de renom dont les œuvres sont exposées à la galerie. – VNA/VI