L’épouse du président de l’AN rend visite au Village vietnamien au Maroc

L'épouse du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, Nguyên Thi Thanh Nga, rencontre des Vietnamiens résidant au Village vietnamien au Maroc. Photo : VNA

Dans le cadre de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân au Maroc, son épouse, Nguyên Thi Thanh Nga, s’est rendue le 26 juillet (heure locale), dans la ville de Kénitra pour visiter, offrir des cadeaux et échanger avec la communauté vietnamienne installée au Village vietnamien, un symbole vivant de l’amitié entre le Vietnam et le Maroc.

Le Village vietnamien est le lieu de vie d’une communauté d’origine vietnamienne qui s’est enracinée dans le pays depuis plus d’un demi-siècle. Il abrite sept des près de 80 familles dont les époux sont d’anciens combattants marocains ayant rejoint les rangs du Viêt Minh dans la lutte contre la colonisation française. Ces anciens soldats, mariés à des femmes vietnamiennes, sont retournés au Maroc en 1972 grâce à un accord entre les deux gouvernements et se sont vus attribuer des terres par le roi Hassan II pour y vivre et travailler.

À cette occasion, Mme Nga et une délégation l’accompagnant ont visité certaines familles, échangé chaleureusement avec les habitants, et découvert la Porte du Vietnam, un ouvrage emblématique érigé dans le village. Au Vietnam, la Porte du Maroc, construite en 1963 à Ba Vi, Hanoï, incarne également l’esprit de solidarité et d’amitié entre les peuples vietnamien et marocain.

L'épouse du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, Nguyên Thi Thanh Nga, rencontre des Vietnamiens résidant au Village vietnamien au Maroc. Photo : VNA

Dans une atmosphère chaleureuse et empreinte d’émotion, les membres de la communauté ont partagé des récits poignants sur leur vie au Maroc, leur attachement profond au Vietnam, et leurs efforts constants pour préserver la langue maternelle ainsi que les traditions culturelles telles que la célébration du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire), la confection de “bánh chưng”, le culte des ancêtres et la transmission de l’identité vietnamienne aux jeunes générations nées au Maroc. Ils ont également exprimé des souhaits concernant un renforcement des liens avec le pays d’origine et l’amélioration de leurs conditions de vie sur place.

Touchée par cette rencontre, Mme Nga a salué le caractère emblématique de la Porte du Village vietnamien, reflet non seulement de l’héritage culturel mais aussi de la mémoire partagée entre deux peuples. Elle a affirmé que cet édifice représentait un lien spirituel fort qui rappelait aux générations futures leur origine vietnamienne et les incitait à cultiver les relations d’amitié entre le Vietnam et le Maroc.

Elle a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens considéraient toujours la diaspora vietnamienne comme une composante inséparable de la nation, une ressource précieuse dans l’œuvre de construction et de défense du pays.

Le Vietnam, a-t-elle dit, garde les bras ouverts pour accueillir les compatriotes d’outre-mer désireux de revenir, travailler, investir ou s’installer, tout en exprimant le souhait que la communauté vietnamienne au Maroc poursuive ses efforts de solidarité et de développement durable. - VNA/VI