L’épouse du dirigeant vietnamien To Lam visite le Centre Soong Ching Ling à Pékin

Dans le cadre de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, son épouse, Mme Ngo Phuong Ly, a visité le 14 avril le Centre d’échange culturel et scientifique pour la jeunesse Soong Ching Ling à Pékin.

Cet établissement est l’un des quatre centres rattachés à la Fondation Soong Ching Ling, une organisation caritative et sociale nommée en l’honneur de l’épouse de Sun Yat-sen, figure emblématique qui a consacré sa vie à la révolution, à la paix, à l’amitié internationale et à l’avenir des enfants.

Lors de sa visite, Mme Ngo Phuong Ly a découvert les diverses activités du centre, notamment l’espace Montessori, l’espace d’excellence, ainsi que des ateliers dédiés à l’opéra de Pékin, à la fabrication de papier, à la céramique et à l’artisanat d'art. Au sein de la section consacrée à la médecine traditionnelle, elle a pu expérimenter la confection d'un sachet de senteurs.

Mme Ngo Phuong Ly offre un cadeau aux élèves du Centre d'échanges culturels scientifiques et technologiques pour la jeunesse Soong Ching Ling. Photo: VNA

S’exprimant à cette occasion, l’épouse du dirigeant vietnamien a salué la vision humaniste du centre, soulignant que l’institution place l’enfant au cœur du développement social. Elle a décrit ce lieu comme un symbole vivant d'une philosophie éducative progressiste où la théorie rejoint la pratique à travers l’expérience directe.

Elle s’est dite particulièrement touchée par le dévouement du corps enseignant, rappelant que l’investissement dans la jeunesse constitue le fondement même de l’avenir d’une nation.

Évoquant l’héritage du Président Ho Chi Minh, elle a rappelé ses paroles célèbres comparant les enfants à « des bourgeons sur une branche » devant être nourris et éduqués avec soin. Cette vision, a-t-elle précisé, reste la boussole des politiques vietnamiennes, le Vietnam ayant été le premier pays d’Asie à ratifier la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Elle a ainsi réaffirmé l'importance primordiale que le Vietnam et la Chine accordent mutuellement aux soins, à la protection et à l'éducation des jeunes générations.

Face aux défis d'un monde en pleine mutation, marqué par l’intelligence artificielle et les avancées technologiques, elle a insisté sur le fait que l’élément humain doit demeurer central. Elle a plaidé pour une éducation qui, au-delà des compétences techniques, cultive la charité, la compassion, le partage et la responsabilité sociale.

La visite s’est conclue par des spectacles artistiques chaleureux, dont un extrait de l’opéra traditionnel chinois et une performance de jeunes Vietnamiens. - VNA/VI