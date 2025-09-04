L’environnement et le climat au cœur des priorités de l'ASEAN

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Lê Công Thành (5e de gauche à droite) et les délégués participant à l'AMME. Photo: VNA

Les dirigeants et ministres de l'Environnement de l'ASEAN ont tenu le 3 septembre à Langkawi, en Malaisie, une série de réunions importantes, dont la 18ᵉ Réunion ministérielle de l'ASEAN sur l'environnement (AMME-18) et la 20ᵉ réunion de la Conférence des Parties à l'Accord de l'ASEAN sur la pollution transfrontière par les brumes (AATHP).



Ces rencontres ont réaffirmé l'engagement de la région à renforcer la coopération et l'action collective en faveur d'un avenir durable, inclusif et résilient.



Dans son discours d'ouverture, le ministre malaisien par intérim des Ressources naturelles et de la Durabilité de l'environnement Johari Abdul Ghani a souligné trois priorités : accroître la coopération régionale, élaborer une position commune de l'ASEAN pour la COP30 et intensifier la mise en œuvre des accords environnementaux internationaux. Il a appelé les pays membres à s'unir afin d'exercer une influence plus efficace sur les discussions mondiales sur le climat.



Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a rappelé que la lutte contre la brume transfrontalière demeure un défi persistant, susceptible de s'aggraver en raison du changement climatique et du développement socioéconomique de la région. Il a proposé trois approches clés : promouvoir la mise en œuvre des politiques existantes, renforcer la participation des parties prenantes et élargir les initiatives de communication, d'éducation et de sensibilisation du public.



vietnam.jpg

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Lê Công Thành. Photo: VNA

S'exprimant lors de la réunion, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Lê Công Thành, a mis en avant les progrès de son pays en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Le Vietnam occupe désormais la 51ᵉ place parmi 165 pays et territoires en matière de développement durable. Il contribue activement aux initiatives régionales, avec 12 sites classés Parcs du patrimoine de l'ASEAN – l'un des chiffres les plus élevés de la région – et participe aux dialogues sur la transition énergétique, le marché du carbone et l'économie circulaire.



Les pays sont appelés à renforcer les mécanismes de coopération régionale, à associer leurs stratégies nationales aux cadres communs de l'ASEAN, à mobiliser massivement des financements verts, à développer un marché régional du carbone et à accélérer la transition vers une économie circulaire et des énergies propres. Ils sont également invités à promouvoir des initiatives conjointes en matière de restauration des écosystèmes, de préservation des forêts et des mers, ainsi que de protection des espèces menacées.



Lors de l'AMME-18, six nouveaux Parcs du patrimoine de l'ASEAN ont été approuvés, portant le total à 69. Parmi eux, trois sites vietnamiens ont été inscrits : le parc national de Pù Mat (Nghê An), la Réserve culturelle et naturelle de Dông Nai et le parc national de Xuân Thuy (Ninh Binh).



Les participants ont également examiné l'élaboration du Plan stratégique de l'ASEAN sur l’environnement post-2025 (ASPEN) et du Plan d'action stratégique de l'ASEAN sur le changement climatique (ACCSAP).



Ils ont en outre salué les avancées des dialogues avec le Japon, la République de Corée, les États-Unis et l'Union européenne.



Les parties sont parvenues à un consensus sur la tenue de la 21ᵉ réunion de l'AATHP au Vietnam en 2026 et de la 22ᵉ réunion au Myanmar en 2027. -VNA/VI