L’enregistrement aux comptoirs réservé aux passagers avec bagages enregistrés

L’enregistrement aux comptoirs est réservé aux passagers ayant des bagages enregistrés ou appartenant à des catégories spéciales. Photo: VNA

Tous les autres passagers devront effectuer l’intégralité des procédures (achat du billet, enregistrement, contrôle de sécurité et embarquement) via une application biométrique liée à l’identification et à l’authentification numériques VNeID ou via les bornes libre-service des aéroports.



Conformément à la directive n°24/CT-TTg du 13 septembre 2025 du Premier ministre Pham Minh Chinh relative à la promotion du déploiement de solutions technologiques pour les citoyens et les entreprises, liées aux données démographiques, à l’identification et à l’authentification numériques, la Société des aéroports du Vietnam (ACV) a été chargée de finaliser en urgence l’acquisition et l’investissement dans les infrastructures et équipements nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre rapide de la technologie biométrique liée à l’identification et à l’authentification numériques VNeID pour les procédures aéroportuaires.



Depuis le 15 septembre 2025, l’ACV, en coordination avec les compagnies aériennes, invite tous les passagers à utiliser leur carte d’identité ou leur compte d’identification numérique VNeID pour enregistrer leurs données biométriques aux comptoirs d’enregistrement ou via l’application VNeID. Cela leur permet de passer les contrôles de sécurité et d’accéder aux portes d’embarquement conformément aux procédures automatisées de sécurité et d’embarquement pour les vols intérieurs, à l’exception des passagers présentant d’autres pièces d’identité valides.



Du 15 septembre au 30 novembre 2025, ACV et les compagnies aériennes ont étudié et appliqué de manière proactive des politiques d’incitation pratiques pour encourager les passagers à acheter des billets et à utiliser la solution biométrique liée à l’identification et à l’authentification numériques VNeID pour les procédures aéroportuaires. – VNA/VI