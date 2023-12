L’électricité et l’électronique créent des opportunités de coopération vietnamo-indienne

Des représentants de centaines d’entreprises vietnamiennes opérant dans les secteurs de l’électricité et de l’électronique ainsi que ceux de l’Association indienne des fabricants d’électricité et d’électronique (IEEMA) se sont rencontrés mardi 5 décembre à Hanoi pour explorer les possibilités de renforcer leur coopération.

L’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Sandeep Arya, s’exprimant lors de l’événement, à Hanoi, le 5 décembre. Photo : VNA

Selon l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Sandeep Arya, l’électricité et l’électronique sont importantes pour le développement industriel des deux pays et constituent également des domaines dans lesquels les entreprises vietnamiennes et indiennes peuvent élargir leur partenariat.Ces dernières années, l’Inde et le Vietnam ont enregistré une croissance impressionnante dans les domaines de l’électricité, de l’électronique et des domaines connexes tels que le transport et la distribution d’électricité, a indiqué le diplomate.Il a toutefois noté que la valeur commerciale des produits électriques entre l’Inde et le Vietnam vient d’atteindre plus de 200 millions de dollars, un chiffre modeste comparé au potentiel de coopération entre les deux pays.Avec le Plan directeur national de l’énergie VIII récemment approuvé, le Vietnam dispose d’un grand potentiel de coopération avec l’Inde dans ces domaines, a-t-il déclaré, ajoutant que l’ambassade mettra en place davantage de programmes pour relier les communautés des affaires des deux pays, élargissant ainsi la coopération commerciale.Nguyên Noi, directeur général adjoint d’Invest Global, qui a coorganisé l’événement l’ambassade d’Inde au Vietnam, a indiqué que le Vietnam avait d’énormes besoins de capitaux d’investissement dans le domaine des équipements électriques. Pour la période 2021-2030, les besoins de financement du développement des sources d’énergie et des réseaux de transmission sont estimés à 134,7 milliards de dollars.Les investisseurs étrangers, y compris les entreprises indiennes, peuvent investir sous la forme de capitaux entièrement étrangers, ou par le biais de transferts de technologie et d’accords de fusion et acquisition (M&A) avec des entreprises vietnamiennes, a-t-il fait savoir.Avec une position de leader dans les domaines de l’électricité, de l’électronique, des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle, les entreprises indiennes connaîtront certainement du succès lorsqu’elles investiront et feront des affaires au Vietnam, a-t-il souligné.Vu Quang Hung, directeur adjoint de l’Institut de recherche en politique et en stratégie industrielles du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), a déclaré qu’il existe de nombreuses opportunités pour les entreprises indiennes de travailler avec des entreprises vietnamiennes, en particulier dans le développement de l’énergie éolienne, solaire et gazière.Les entreprises indiennes peuvent également fournir des équipements tels que des chaudières et des turbines pour les centrales électriques du Vietnam, et se joindre aux entreprises vietnamiennes pour fournir des systèmes de câbles et des équipements pour les projets de transmission d’électricité et développer des systèmes de réseaux intelligents, a-t-il suggéré.Les entreprises électroniques peuvent s’associer aux entreprises vietnamiennes de fourniture et de production d’électricité pour fournir des équipements permettant de gérer les incidents liés à l’approvisionnement en électricité et de promouvoir la transformation numérique, a-t-il ajouté.L’IEEMA comprend 900 membres, dont des fabricants d’équipements tout au long de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la production, du transport et de la distribution d’électricité, avec un chiffre d’affaires annuel combiné de plus de 50 milliards de dollars et un chiffre d’affaires à l’exportation de plus de 10 milliards de dollars, et fournissant 90% de tous les équipements électriques installés en Inde. – VNA/VI