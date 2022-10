L’élection au Conseil des droits de l’homme confirme les efforts du Vietnam

L’élection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025 affirme la reconnaissance de la position et des efforts du pays dans la promotion et la protection des droits de l’homme, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu. Photo : VNA

Dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) après l’élection du Vietnam au Conseil lors de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le 11 octobre à New York, il a souligné l’importance de ce succès en tant qu’affirmation et reconnaissance des grands efforts du Vietnam dans la promotion et la protection des droits de l’homme dans le passé.



La promotion et la protection des droits de l’homme constituent une option et d’une politique récurrentes du Parti et de l’État, ainsi que l’un des contenus et programmes pour construire un État socialiste de droit auquel le Vietnam aspire.



La communauté internationale attend fortement que le Vietnam, avec sa deuxième adhésion au Conseil, fasse des efforts pour protéger les droits de l’homme, contribuant ainsi aux efforts conjoints de la communauté internationale dans ce domaine, a-t-il indiqué.

Selon le responsable, le Vietnam a participé à de nombreux piliers majeurs de l’ONU, de la politique, du développement à la promotion et à la protection des droits de l’homme.



Il s’agit d’une politique judicieuse du Vietnam lors de son adhésion à l’ONU en particulier, et du renforcement de la diplomatie multilatérale du pays en général, a-t-il souligné.



Le responsable a attribué le résultat à la direction attentive des dirigeants du Parti et de l’État, et à la coordination des ministères et secteurs concernés, des agences de presse et du ministère des Affaires étrangères.