L’élargissement de la propriété étrangère renforce l'attractivité internationale de Hô Chi Minh-Ville

En ouvrant la propriété étrangère sur des projets immobiliers éligibles, la métropole du Sud franchit une étape clé pour attirer les capitaux internationaux et affirmer sa position de centre immobilier majeur en Asie du Sud-Est.

Récemment, la ville a autorisé 48 nouveaux projets à la vente aux étrangers, ce qui porte le total à 65. Cette mesure est considérée comme un levier puissant pour accroître la demande et stimuler l'investissement étranger.

Selon Nguyên Khanh Duy, directeur des services résidentiels chez Savills Hô Chi Minh-Ville, le plafond de 30 % de propriété étrangère par immeuble (ou 250 maisons individuelles par quartier) permet d'absorber les flux de capitaux sans provoquer de fortes fluctuations des prix, dynamisant ainsi la liquidité du marché.

Malgré un déficit de l'offre depuis cinq ans, la ville vise la construction de 235 000 logements neufs entre 2021 et 2025, avec seulement 24 % réalisés à ce jour. Le marché résidentiel, notamment celui des maisons individuelles, reste encore limité.

Dans le segment des maisons individuelles, la situation reste difficile. Au cours du premier semestre 2025, l'offre primaire n'a atteint que 700 unités, avec 170 transactions. Entre 2025 et 2027, Hô Chi Minh-Ville devrait disposer d'environ 3 600 nouvelles maisons individuelles, principalement situées en banlieue.

Le cadre juridique actuel est beaucoup plus ouvert, notamment la Loi sur le logement de 2023, qui permet aux étrangers de posséder un logement commercial pour 50 ans, renouvelable. Cependant, le projet de Loi foncière de 2024 pose encore certaines restrictions concernant les droits d'utilisation des terrains par les étrangers, ce qui nécessite des clarifications contractuelles.

Les investisseurs étrangers, principalement originaires de Singapour, Hong Kong, de la République de Corée, de Taïwan (Chine) et de la diaspora vietnamienne, ciblent des appartements de taille modérée et de standing moyen à haut de gamme.

Ces biens, situés dans des emplacements centraux ou près des lignes de métro, se vendent généralement entre 500 000 et 1 million de dollars. On observe une migration des investisseurs du Nord vers Hô Chi Minh-Ville, attirés par des prix encore compétitifs, de grandes infrastructures comme la Ceinture 3 et l'aéroport de Long Thành, et une offre diversifiée.

À long terme, la transparence des projets, les réformes administratives et les investissements en infrastructures devraient consolider le statut de Hô Chi Minh-Ville en tant que centre immobilier intégré et majeur en Asie du Sud-Est. La ville ne devrait pas seulement attirer les investissements immobiliers directs, mais aussi ceux des secteurs de la finance, de la gestion d'actifs et des services associés. -VNA/VI